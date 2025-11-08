Массированная атака по Украине 8 ноября — Зеленский сделал важное заявление

Зеленский анонсировал серьезные решения после ночного удара РФ
Президент Владимир Зеленский сообщил о масштабах ночной атаки России в ночь на 8 ноября. Глава государства подчеркнул, что Украина совместно с партнерами работает над усилением противовоздушной обороны.
Об этом украинский лидер заявил во время своего обращения.
Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ
Как сообщил президент, этой ночью российские оккупанты применили против Украины не менее 25 баллистических ракет, аэробаллистические и крылатые ракеты, и более 450 беспилотников различных типов.
Президент подчеркнул, что основной мишенью врага стали украинские города, энергетическая инфраструктура и гражданские люди. В результате ударов погибли мирные жители, в частности в Днепре и Харькове.
"С ночи я на связи со всеми ответственными должностными лицами, и они должны максимально оперативно восстановить поставки электричества, поставки воды, тепла в тех городах, где были повреждения. Чиновники должны быть в регионах: в Харькове, на Полтавщине, Днепровщина наша, наша Кировоградщина, в Донецкой области, в Херсоне — во всех тех регионах, где сейчас нужно принимать оперативные решения и помогать нашим людям. Областная власть должна получить всю необходимую поддержку из центра", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что противодействие баллистическим и аэробаллистическим ракетам остается чрезвычайно сложным, поэтому Украина совместно с партнерами работает над усилением систем противовоздушной обороны.
"Лишь некоторые системы в мире могут сбивать такие ракеты, эффективно сбивать, и, чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем, значительно больше ракет к этим системам. Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "петриоты", очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, я благодарю каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут", — заявил глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский после ночной атаки РФ призвал мир усилить давление на страну-агрессора, которая продолжает атаковать гражданское население.
А также премьер-министр Юлия Свириденко озвучила главные задачи правительства после ночного массированного удара России.
