Главная Новости дня Зеленский анонсировал серьезные решения после ночного удара РФ

Зеленский анонсировал серьезные решения после ночного удара РФ

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 14:46
обновлено: 15:30
Массированная атака по Украине 8 ноября — Зеленский сделал важное заявление
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский сообщил о масштабах ночной атаки России в ночь на 8 ноября. Глава государства подчеркнул, что Украина совместно с партнерами работает над усилением противовоздушной обороны.

Об этом украинский лидер заявил во время своего обращения.

Читайте также:

Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ

Как сообщил президент, этой ночью российские оккупанты применили против Украины не менее 25 баллистических ракет, аэробаллистические и крылатые ракеты, и более 450 беспилотников различных типов.

Президент подчеркнул, что основной мишенью врага стали украинские города, энергетическая инфраструктура и гражданские люди. В результате ударов погибли мирные жители, в частности в Днепре и Харькове.

"С ночи я на связи со всеми ответственными должностными лицами, и они должны максимально оперативно восстановить поставки электричества, поставки воды, тепла в тех городах, где были повреждения. Чиновники должны быть в регионах: в Харькове, на Полтавщине, Днепровщина наша, наша Кировоградщина, в Донецкой области, в Херсоне — во всех тех регионах, где сейчас нужно принимать оперативные решения и помогать нашим людям. Областная власть должна получить всю необходимую поддержку из центра", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что противодействие баллистическим и аэробаллистическим ракетам остается чрезвычайно сложным, поэтому Украина совместно с партнерами работает над усилением систем противовоздушной обороны.

"Лишь некоторые системы в мире могут сбивать такие ракеты, эффективно сбивать, и, чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем, значительно больше ракет к этим системам. Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "петриоты", очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, я благодарю каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут", — заявил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский после ночной атаки РФ призвал мир усилить давление на страну-агрессора, которая продолжает атаковать гражданское население.

А также премьер-министр Юлия Свириденко озвучила главные задачи правительства после ночного массированного удара России.

Владимир Зеленский обстрелы обращение война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
