РФ цілилася на підстанції, які живлять дві АЕС в Україні, — деталі від Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що російські окупанти під час сьогоднішніх атак націлилися на підстанції, які живлять дві атомні електростанції. Йдеться про Хмельницьку та Рівненську.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у суботу, 8 листопада.

Російський обстріл підстанцій, які живлять АЕС

Сибіга зауважив, що це були не випадкові, а добре сплановані атаки. За його словами, Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи.

МЗС закликає терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ, аби відреагувати на ці ризики.

"Також закликаємо всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай і Індію, вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, що створюють ризик катастрофічного інциденту", — наголосив міністр.

Сибіга додав, що потрібен глобальний тиск, щоб змусити Росію припинити ядерний шантаж.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада окупанти атакували теплоелектростанцію Донбаської паливно-енергетичної компанії.

Крім того, усі ТЕС "Центренерго" зупинилися після російського обстрілу дронами та ракетами.