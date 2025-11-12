Відео
Директор Рівненської АЕС розкрив, як посилюють безпеку на станції

Дата публікації: 12 листопада 2025 22:49
Оновлено: 23:02
На Рівненській АЕС завершили перший етап посилення захисту
Генеральний директор підприємства Тарас Ткач. Фото: кадр з відео

На Рівненській атомній електростанції продовжується процес укріплення системи захисту об’єктів видачі потужності. Наразі вже завершився перший етап.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Тарас Ткач під час брифінгу у середу, 12 листопада.

На Рівненській АЕС завершили перший етап посилення захисту

За словами Ткача, нині триває монтаж другого рівня оборони, який має підвищити стійкість енергетичної інфраструктури до можливих загроз.

Керівник станції зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Рівненська АЕС послідовно посилює заходи безпеки. На підприємстві сформовано аварійний та незнижувальний запас — від запасних частин і обладнання до дизельного палива та інших необхідних матеріалів. Це дозволяє забезпечувати стабільну роботу станції навіть у разі пошкоджень чи нападів.

Окрім цього, на Рівненській АЕС готуються до масштабного протиаварійного тренування. Під час навчань змоделюють ситуацію комунальної аварії, спричиненої можливою атакою на об’єкти інфраструктури. Участь у тренуванні візьмуть підрозділи станції та аварійно-рятувальні служби, які відпрацьовуватимуть дії з локалізації та ліквідації умовної загрози.

Нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що ситуація з ядерною безпекою в Україні залишається вкрай напруженою після чергової ракетної атаки з боку Росії. 

А до цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що російські окупанти під час сьогоднішніх атак націлилися на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. 

АЕС Енергоатом Атомна електростанція безпека Рівненська АЕС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
