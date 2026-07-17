Торговля людьми на Тернопольщине — разоблачен директор психоневрологического интерната

Полиция в психоневрологическом интернате. Фото: Прокуратура Украины

Правоохранительные органы разоблачили директора психоневрологического интерната в торговле людьми в Тернопольской области. Он пользовался уязвимым положением людей в возрасте от 30 до 79 лет с психическими расстройствами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Торговля людьми в Тернопольской области

В ОГП рассказали, что директор психоневрологического дома-интерната систематически отправлял жильцов учреждения на принудительные работы. При этом деньги за их труд он присваивал.

По данным следствия, руководитель использовал уязвимое положение людей в возрасте от 30 до 79 лет с психическими расстройствами. Их заставляли работать на частных хозяйствах, на стройках и убирать кладбища. За день такой работы "заказчики" платили от 150 до 450 гривен, которые, по данным следствия, получал директор.

Люди из интерната на работах. Фото: Прокуратура Украины

"Клиенты договаривались с ним о виде и времени работ, передавали деньги, после чего он приказывал персоналу выпускать воспитанников интерната за пределы учреждения", — говорится в сообщении.

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Правоохранители задокументировали факты принудительного труда и передачи средств. В ходе обысков были изъяты черновые записи с учетом таких случаев. Руководителю учреждения сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Задержание подозреваемого. Фото: Прокуратура Украины

В настоящее время проверяется информация о возможной эксплуатации как минимум 24 воспитанников интерната. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как писали Новини.LIVE, ранее СБУ и ГБР разоблачили двух должностных лиц Государственной таможни, которые наживались на "схемах". Они вымогали взятки за беспрепятственное прохождение таможенных процедур.

В то же время в четырех областях разоблачили чиновников, причастных к хищению средств при строительстве укрытий. В общей сложности они незаконно присвоили 81 млн грн.