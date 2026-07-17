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Головна Новини дня Директор психоневрологічного інтернату на Тернопільщині торгував людьми

Директор психоневрологічного інтернату на Тернопільщині торгував людьми

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Дата публікації: 17 липня 2026 13:23
Торгівля людьми на Тернопільщині — викрили директора психоневрологічного інтернату
Поліція у психоневрологічному інтернаті. Фото: Прокуратура України

Правоохороні викрили директора психоневрологічного інтернату на торгівлі людьми у Тернопільській області. Він використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років із психічними розладами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Торгівля людьми на Тернопільщині

В ОГП розповіли, що директор психоневрологічного будинку-інтернату систематично відправляв мешканців закладу на примусові роботи. Водночас гроші за їхню працю він привласнював. 

За даними слідства, керівник використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років із психічними розладами. Їх змушували працювати на приватних господарствах, будівництві та прибирати кладовища. За день такої роботи "замовники" платили від 150 до 450 гривень, які, за даними слідства, отримував директор.

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Люди з інтернату на роботах. Фото: Прокуратура України

"Клієнти домовлялися з ним про вид і час робіт, передавали гроші, після чого він наказував персоналу випускати мешканців інтернату за межі закладу", — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці задокументували факти примусової праці та передачі коштів. Під час обшуків вилучили чорнові записи з обліком таких випадків. Керівнику закладу повідомили про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

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Затримання підозрюваного. Фото: Прокуратура України

Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців інтернату. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як писали Новини.LIVE, раніше СБУ і ДБР викрили двох посадовців Державної митниці, які заробляли на "схемах". Вони вимагали хабарі за безперешкодне проходження митних процедур.

Водночас у чотирьох областях викрили посадовців на розкраданні грошей під час будівництва укриттів. Загалом, вони незаконно заволоділи 81 млн грн.

Офіс генерального прокурора Тернопільська область торгівля людьми
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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