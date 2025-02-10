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Директор НАБУ объяснил, почему бюро занялось делом Крупы

10 февраля 2025 12:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Директор НАБУ объяснил, почему дело Крупы попало именно к ним
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Дело главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы попало в НАБУ из-за того, что она является одновременно депутатом областного совета. Это уникальный случай, когда руководитель МСЭК подпала под юрисдикцию бюро.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии для корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец.

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"Что произошло по делу руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Она почему оказалась в НАБУ? Потому что лицо занимало должность и руководителя МСЭК, и депутата областного совета, поэтому является лицом, подследственным НАБУ", — сказал Кривонос.

Он объяснил, что по умолчанию, если это лицо не является таким специальным субъектом, но является главой МСЭК — оно не подпадает под юрисдикцию бюро. Сейчас там обсуждают то, чтобы отнести членов МСЭК к лицам, которые могут подпадать под действие законодательства о необоснованных активах и незаконном обогащении.

"Если они не имеют этого специального статуса, который подследственный НАБУ, то фактически мы не можем с ними ничего делать. В данном конкретном случае это уникальный пример", — добавил директор бюро.

Напомним, в Украине за два месяца проверки прокуроров только трем из них подтвердили инвалидность.

Также председатель Львовской МСЭК Владимир Решота обнародовал декларацию, в которой "исчезла" квартира площадью более 80 квадратных метров.

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