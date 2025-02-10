Директор НАБУ пояснив, чому справа Крупи потрапила саме до них

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Справа голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи потрапила до НАБУ через те, що вона є водночас депутатом обласної ради. Це є унікальний випадок, коли очільниця МСЕК підпала під юрисдикцію бюро.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос в коментарі для кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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"Що відбулося у справі керівника Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Вона чому опинилася в НАБУ? Тому що особа обіймала посаду і керівника МСЕК, і депутата обласної ради, тому є особою підслідною НАБУ", — сказав Кривонос.

Він пояснив, що за замовченням, якщо ця особа не є таким спеціальним суб'єктом, але є очільником МСЕК — вона не підпадає під юрисдикцію бюро. Зараз там обговорюють те, аби віднести членів МСЕК до осіб, які можуть підпадати під дію законодавства щодо необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

"Якщо вони не мають цього спеціального статусу, який підслідний НАБУ, то фактично ми не можемо з ними нічого робити. В даному конкретному випадку це унікальний приклад", — додав директор бюро.

Нагадаємо, в Україні за два місяці перевірки прокурорів лише трьом з них підтвердили інвалідність.

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