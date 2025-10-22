Видео
Главная Новости дня Дипломатия не работает — Зеленский отреагировал на атаку

Дипломатия не работает — Зеленский отреагировал на атаку

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 09:16
обновлено: 09:25
Зеленский призвал к новым санкциям ЕС и США после массированных ударов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную ночную атаку по Украине, которую Россия осуществила по украинским регионам 22 октября. Под ударами оказались обычные украинские города — преимущественно энергетическая инфраструктура, однако зафиксированы многочисленные попадания и в жилые дома.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

Читайте также:

Зеленский отреагировал на обстрел Украины 22 октября

Зеленский сообщил, что пожары вспыхнули в Запорожье, а в Киеве есть прямые попадания по жилым домам. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

Наслідки російського удару
Тушение пожара в доме в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья
Пожежа
Руины дома в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

По состоянию на утро известно о 17 пострадавших, среди которых дети. Погибли шесть человек, из них двое - дети. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Обстріл України
Пожар и руины в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

Глава государства подчеркнул, что разговоры Кремля о "дипломатии" не имеют никакого веса, пока российское руководство не почувствует критических последствий своих действий.

"Уже пришло время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и "семерки", всех, кто хочет мира. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в ГСЧС показали кадры последствий атаки России на Одесскую область. Тем временем спасатели ликвидируют последствия обстрелов в столице и в области.

Стало известно, что в Киевской области погибли четыре человека - среди них есть женщина с детьми. В Киеве под завалами нашли тела двух человек.

Также в Полтавской области под атакой оказались объекты нефтегазовой промышленности.

Владимир Зеленский санкции обстрелы война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
