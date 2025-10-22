Зеленський закликав до нових санкцій ЄС та США після масованих ударів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану нічну атаку по Україні, яку Росія здійснила по українських регіонах 22 жовтня. Під ударами опинилися звичайні українські міста — переважно енергетична інфраструктура, однак зафіксовано численні влучання і в житлові будинки.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Зеленський відреагував на обстріл України 22 жовтня

Зеленський повідомив, що пожежі спалахнули у Запоріжжі, а в Києві є прямі влучання по житлових будинках. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська та Сумська області.

Гасіння пожежі в будинку в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Руїни будинку на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Станом на ранок відомо про 17 постраждалих, серед яких діти. Загинули шестеро людей, з них двоє — діти. Президент висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Пожежа та руїни в Київській області. Фото: ДСНС Київщини

Глава держави наголосив, що розмови Кремля про "дипломатію" не мають жодної ваги, поки російське керівництво не відчує критичних наслідків своїх дій.

"Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ДСНС показали кадри наслідків атаки Росії на Одеську область. Тим часом рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів в столиці та в області.

Стало відомо, що у Київській області загинуло четверо осіб — серед них є жінка з дітьми. В Києві під завалами знайшли тіла двох людей.

Також у Полтавській області під атакою опинилися об'єкти нафтогазової промисловості.