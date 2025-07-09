Переговоры Украины и России — Мерц сделал заявление относительно войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические возможности для завершения войны в Украине исчерпаны. Он подчеркнул, что Берлин продолжит военную поддержку Киева.

Об этом Фридрих Мерц сообщил во время дебатов в Бундестаге 9 июля.

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Мерц заявил, что война России против Украины уже не имеет места для переговоров и дипломатией ее закончить будет трудно. Он отметил, что авторитарный режим РФ открыто стремится уничтожить политическую свободу в Европе и ставит под сомнение право целого государства на существование. По его словам, в таком случае молчать уже нельзя.

Кроме того, канцлер заявил, что Германия продолжит военную поддержку Украине.

"Мы будем продолжать помогать Украине, дамы и господа, даже несмотря на сопротивление политических левых и пророссийских правых здесь, в этой Палате. Мы будем продолжать эту поддержку. Средства дипломатии исчерпываются, когда преступный режим использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны и стремится уничтожить политические свободы всего европейского континента", — подчеркнул немецкий лидер.

В то же время Мерц раскритиковал российские удары по гражданским объектам Украины ночью 9 июля. Он утверждает, что Россией правит "преступный режим" и она должна ответить за содеянное.

Напомним, ранее в МИД назвали ключевые задачи Украины на переговорах с Россией. Прежде всего там считают, что уровень российской делегации низкий.

В то же время Рустем Умеров сообщил, что Украина на переговорах с Россией намерена перейти к этапу согласования встречи глав государств.