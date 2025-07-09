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Дипломатичні можливості вичерпано — Мерц про кінець війни

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 13:16
Переговори України і Росії — Мерц зробив заяву щодо війни
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні можливості для завершення війни в Україні вичерпані. Він наголосив, що Берлін продовжить військову підтримку Києва.

Про це Фрідріх Мерц повідомив під час дебатів у Бундестазі 9 липня. 

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Заява Мерца про переговори України і РФ

Мерц заявив, що війна Росії проти України вже не має місця для переговорів і дипломатією її закінчити буде важко. Він наголосив, що авторитарний режим РФ відкрито прагне знищити політичну свободу в Європі та ставить під сумнів право цілої держави на існування. За його словами, у такому випадку мовчати вже не можна.

Крім того, канцлер заявив, що Німеччина продовжить військову підтримку Україні.

"Ми продовжуватимемо допомагати Україні, пані та панове, навіть попри опір політичних лівих та проросійських правих тут, у цій Палаті. Ми продовжуватимемо цю підтримку. Засоби дипломатії вичерпуються, коли злочинний режим використовує військову силу, щоб відкрито поставити під сумнів право на існування цілої країни та прагне знищити політичні свободи всього європейського континенту", — наголосив німецький лідер.

Водночас Мерц розкритикував російські удари по цивільних об'єктах України вночі 9 липня. Він стверджує, що Росією править "злочинний режим" і вона мусить відповісти за скоєне. 

Нагадаємо, раніше у МЗС назвали ключові завдання України на переговорах з Росією. Перш за все там вважають, що рівень російської делегації низький.

Водночас  Рустем Умєров повідомив, що Україна на переговорах з Росією має намір перейти до етапу узгодження зустрічі глав держав.

Німеччина переговори війна в Україні Росія Фрідріх Мерц
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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