Китай не потянет войну против США — заявление посла при НАТО

Парад в Китае. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Американский посол при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай не смог бы вести войну против США, даже если бы решился. Дипломат отметил, что значительная часть военной техники, которую демонстрируют на парадах в Пекине, вероятно, базируется на украденных у США и их союзников технологиях.

Об этом Мэтью Уитакер заявил в интервью Fox News.

Реклама

Читайте также:

Посол США заявил, что Китай похитил передовые технологии для разработки своего оружия

"Мы единственная мировая супердержава с самой мощной экономикой, и это то, что должны поддерживать. Надо продолжать инвестировать в оборону и защищать американскую мечту и предпринимательство", — подчеркнул Уитакер.

Также он добавил, что считает США единственной супердержавой с сильной экономикой и добавил, что следует инвестировать как можно больше в оборону и защищать "американскую мечту" и предпринимательство.

Напомним, Дональд Трамп неожиданно поручил Пентагону готовиться к сдерживанию Китая и России в случае нападения.

Внимание Дональда Трампа приковал к себе парад в Пекине, где находился российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Во время праздничного парада там продемонстрировали большое количество новых образцов техники.