Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дипломат США обвинил Китай в похищении разработок техники

Дипломат США обвинил Китай в похищении разработок техники

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 10:32
Китай не потянет войну против США — заявление посла при НАТО
Парад в Китае. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Американский посол при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай не смог бы вести войну против США, даже если бы решился. Дипломат отметил, что значительная часть военной техники, которую демонстрируют на парадах в Пекине, вероятно, базируется на украденных у США и их союзников технологиях.

Об этом Мэтью Уитакер заявил в интервью Fox News.

Реклама
Читайте также:

Посол США заявил, что Китай похитил передовые технологии для разработки своего оружия

"Мы единственная мировая супердержава с самой мощной экономикой, и это то, что должны поддерживать. Надо продолжать инвестировать в оборону и защищать американскую мечту и предпринимательство", — подчеркнул Уитакер.

Также он добавил, что считает США единственной супердержавой с сильной экономикой и добавил, что следует инвестировать как можно больше в оборону и защищать "американскую мечту" и предпринимательство.

Напомним, Дональд Трамп неожиданно поручил Пентагону готовиться к сдерживанию Китая и России в случае нападения.

Внимание Дональда Трампа приковал к себе парад в Пекине, где находился российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Во время праздничного парада там продемонстрировали большое количество новых образцов техники.

США Китай оружие военная техника военный парад
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации