Китай не потягне війну проти США — заява посла при НАТО

Американський посол при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай не зміг би вести війну проти США, навіть якби наважився. Дипломат зазначив, що значна частина військової техніки, яку демонструють на парадах у Пекіні, ймовірно, базується на вкрадених у США та їхніх союзників технологіях.

Про це Метью Вітакер заявив у інтерв'ю Fox News.

Посол США заявив, що Китай викрав передові технології для розробки своєї зброї

"Ми єдина світова супердержава з найпотужнішою економікою, і це те, що маємо підтримувати. Треба продовжувати інвестувати в оборону та захищати американську мрію й підприємництво", — підкреслив Вітакер.

Нагадаємо, Дональд Трамп несподівано доручив Пентагону готуватися до стримування Китаю та Росії у разі нападу.

Увагу Дональда Трампа прикув до себе парад у Пекіні, де перебував російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин. Під час святкового параду там продемонстрували велику кількість нових зразків техніки.