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Главная Новости дня Девять солнечных вспышек за сутки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Девять солнечных вспышек за сутки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
2 ноября 2026 09:29
Магнитные бури на завтра, 2 ноября: прогноз солнечной активности Новини.LIVE
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 2 ноября, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Геомагнитное поле будет находиться в диапазоне от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность останется очень низкой.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 2 ноября

По данным специалистов, за последние 24 часа на Солнце зафиксировали девять вспышек класса B. Такие явления не оказывают значительного влияния на Землю. В то же время сохранится небольшая вероятность вспышки класса C.

Прогноз солнечной активности на 2 ноября:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 4.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о геомагнитной активности помогают учитывать возможные риски для сердечно-сосудистой системы, в частности инфарктов и инсультов, в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не ожидается, однако в начале месяца возможны геомагнитные возмущения. По предварительному прогнозу NOAA, слабая буря уровня G1 может возникнуть 1 ноября из-за ускорения солнечного ветра, а уже со 2 по 5 ноября магнитное поле должно стабилизироваться.

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Как сообщали Новини.LIVE, возле украинской антарктической станции "Вернадский" в октябре зафиксировали рекордную температуру +11,1 °С. Предыдущий максимум для этого месяца составлял +7,9 °С и был зарегистрирован в 1968 году.

Солнце самочувствие здоровье магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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