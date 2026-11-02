Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дев’ять сонячних спалахів за добу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Дев’ять сонячних спалахів за добу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
2 листопада 2026 09:29
Магнітні бурі на завтра, 2 листопада: прогноз сонячної активності Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 2 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле перебуватиме в межах від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься дуже низькою.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Магнітні бурі 2 листопада

За даними фахівців, протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували дев’ять спалахів класу B. Такі явища не мають значного впливу на Землю. Водночас зберігатиметься невелика ймовірність спалаху класу C.

Прогноз сонячної активності на 2 листопада:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 4.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про геомагнітну активність допомагають враховувати можливі ризики для серцево-судинної системи, зокрема інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується, однак на початку місяця можливі геомагнітні збурення. За попереднім прогнозом NOAA, слабка буря рівня G1 може виникнути 1 листопада через прискорення сонячного вітру, а вже з 2 до 5 листопада магнітне поле має стабілізуватися.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, біля української антарктичної станції "Вернадський" у жовтні зафіксували рекордну температуру +11,1°С. Попередній максимум для цього місяця становив +7,9°С і був зареєстрований у 1968 році.

Сонце самопочуття здоров'я магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації