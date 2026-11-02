Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 2 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле перебуватиме в межах від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься дуже низькою.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 2 листопада

За даними фахівців, протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували дев’ять спалахів класу B. Такі явища не мають значного впливу на Землю. Водночас зберігатиметься невелика ймовірність спалаху класу C.

Прогноз сонячної активності на 2 листопада:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 4.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про геомагнітну активність допомагають враховувати можливі ризики для серцево-судинної системи, зокрема інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується, однак на початку місяця можливі геомагнітні збурення. За попереднім прогнозом NOAA, слабка буря рівня G1 може виникнути 1 листопада через прискорення сонячного вітру, а вже з 2 до 5 листопада магнітне поле має стабілізуватися.

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