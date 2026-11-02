Молитва за украинских детей в Вашингтонском национальном соборе. Фото: Новини.LIVE/ Ульяна Бойчук

В День всех святых в Вашингтонском национальном соборе состоялась молитва "Дети молятся за детей", посвященная украинским детям, чью жизнь и детство разрушила полномасштабная война России против Украины.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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В США помолились за украинских детей

Службу организовало Посольство Украины в США совместно с Украинским домом в Вашингтоне и Союзом украинок Америки (UNWLA). Это совместная молитва украинских церквей в США и Вашингтонского собора.

Совместную молитву проводят уже в третий раз, однако впервые молятся в Национальном соборе в Вашингтоне. Богослужение возглавил декан Вашингтонского национального собора, преподобный Рэндольф Маршалл Холлерит.

Ему сослужили протоиерей Роберт Гитченс, викарий по делам духовенства и настоятель Украинской греко-католической церкви Святого Семейства, и отец Владимир Стеляк, декан Свято-Андреевского украинского православного собора в Вашингтоне.

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Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник напомнил о миллионах украинских детей, чье детство разрушила война, и о тысячах тех, кого Россия незаконно вывезла из своих домов.

По его словам, главная задача таких мероприятий — привлечь внимание американских законодателей, администрации и обычных американцев к тому, что война продолжается, а украинские дети продолжают гибнуть.

"Цель одна: послать четкий сигнал украинским детям, что о них не забыли, что мы каждый день боремся, чтобы положить конец их страданиям и чтобы наконец наступил прочный справедливый мир. А также для того, чтобы вернуть всех наших детей и из России, и с временно оккупированных территорий", — подчеркнул дипломат.

Когда украинские дипломаты обратились к Национальному собору Вашингтона с предложением провести службу, декан собора лишь спросил, когда её провести.

За время полномасштабной войны Национальный собор в Вашингтоне трижды открывал двери для молитвы за Украину: в 2023 году для богослужения, посвященного 500-му дню полномасштабной агрессии России, впоследствии здесь во время отдельного богослужения представили колокол, отлитый из российских пуль, а молитва "Дети молятся за детей" стала третьим событием такого уровня, и, по словам временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника, он не припомнит, чтобы двери храма открывались для подобных служб других иностранных государств.

Хор Вашингтонского собора во время молитвы за украинских детей пел на украинском языке.

"Люди, не владеющие украинским языком, лишь недавно получили тексты — и спели так, что просто невозможно отличить, украинцы они или американцы. Я спросил одного человека, как так получилось. И мне ответили: когда поешь от души и понимаешь, насколько важно то, что ты делаешь именно для украинских детей, это не представляет никаких сложностей. Это настолько тронуло мое сердце, что эти слова я, пожалуй, запомню на всю жизнь", — добавил Сеник.

Особыми гостями стали дети из семей украинских военнослужащих, которые впервые приехали в США. Некоторые из них потеряли родителей, у кого-то родители находятся в плену. Вместе с учениками вашингтонской Школы украиноведения они прочитали молитвы за своих сверстников в Украине. Дети, впервые приехавшие в США, находятся здесь в рамках инициативы министра иностранных дел Украины — визит должен помочь им восстановиться после пережитого, а совместная молитва детей из Украины и детей из украинско-американских семей стала своеобразным мостом между двумя странами.



Говорить о войне нужно везде, не только в Конгрессе или официальных кругах, а тема похищенных детей не просто впечатляет, а шокирует людей.

"Нужно использовать все возможности, чтобы напомнить, что война продолжается и что единственная правильная формула нашей победы и прочного мира — это поддержка Украины и санкции против России. Вопрос о детях не нужно никому объяснять. Оно понятно каждому американцу, ведь каждая мама или каждый отец может представить себе ужас, когда ребенка похищают, убивают, когда он ранен", — говорит советник Президента Украины по вопросам восстановления и инвестиций, председатель правления "Украинского дома" Оксана Маркарова.

"Украинский дом" в Вашингтоне с 2024 года поддерживает и соорганизует молитву за детей. Г-жа Маркарова добавила, что на службу пришло много американцев, которых она раньше не видела ни на мероприятиях посольства, ни в "Украинском доме".

"Все эти люди будут дальше рассказывать. Кто-то начнет искать информацию, кто-то начнет работать вместе с нами. Никогда не знаешь, какими путями Бог помогает. Иногда один человек, присутствующий на одной конкретной молитве, в определенный момент может стать ключевым фактором", — убеждена Оксана Маркарова.

Еще с 2024 года, когда возникла инициатива "Дети молятся за детей", Союз украинок поощряет своих членов по всей Америке организовывать такие молитвы в своих общинах, и инициатива постепенно расширяется. Например, в октябре к инициативе присоединилась и Всемирная федерация украинских женских организаций, объединяющая 28 стран.

"Люди начали уставать слышать о войне в Украине, мы все это знаем. Но когда речь идет о детях, это затрагивает их душу. Люди по-другому реагируют, когда слышат, что дети страдают, гибнут, а хуже всего — что их похищают. Очень мало людей в Америке вообще знают, что более 20 тысяч детей, а может, и больше, были похищены, — говорит президент Союза украинок Америки Натали Павленко и добавляет: — Дети — это способ тронуть сердца американцев. Кто не думает: это мог бы быть мой ребенок, мой внук или внучка? Так мы не даем забыть о том, что происходит в Украине в целом, где война длится уже почти пятый год. Это мягкая, но все же очень эффективная адвокация", — подытожила Павленко.

Молитва за Украину. Новини.LIVE/ Ульяна Бойчук

Молитва за украинских детей в США. Новини.LIVE/ Ульяна Бойчук

Мы писали, что журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук сообщила: по словам временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника, украинская сторона намерена сохранять двухпартийную поддержку в Конгрессе Штатов независимо от итогов избирательного процесса. Киев планирует заранее наладить контакты с новыми конгрессменами для продвижения интересов Украины.

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фанаре. Сообщается, что их беседа длилась час. Варфоломей подтвердил, что продолжает поддерживать Украину и молится о скорейшем наступлении мира.