Молитва за український дітей у Вашингтонському національному соборі. Фото: Новини.LIVE/ Уляна Бойчук

У День усіх святих у Вашингтонському національному соборі відбулася молитва "Діти моляться за дітей", присвячена українським дітям, чиє життя та дитинство зруйнувала повномасштабна війна Росії проти України.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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США помолились за українських дітей

Службу організувало Посольство України в США разом з Українським домом у Вашингтоні та Союзом українок Америки (UNWLA). Це спільна молитва українських церков у США і Вашингтонського собору.

Спільну молитву проводять вже втретє, однак, вперше моляться у Національному Соборі у Вашингтоні. Богослужіння очолив декан Вашингтонського національного собору, преподобний Рендольф Маршалл Голлеріт.

Йому співслужили протоієрей Роберт Гітченс, вікарій у справах духовенства та настоятель Української греко-католицької церкви Святої Родини, і отець Володимир Стеляк, декан Свято-Андріївського українського православного собору у Вашингтоні.

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Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік нагадав про мільйони українських дітей, чиє дитинство зруйнувала війна, і про тисячі тих, кого Росія незаконно вивезла з домівок.

За його словами, головне завдання таких подій — привернути увагу американських законодавців, адміністрації та звичайних американців до того, що війна триває, а українські діти продовжують гинути.

"Мета єдина: надіслати чіткий сигнал українським дітям, що вони не забуті, що ми щодня боремося, аби припинити їхні страждання і щоб нарешті настав довготривалий справедливий мир. А також для того, щоб повернути всіх наших діточок і з Росії, і з тимчасово окупованих територій", — наголосив дипломат.

Коли українські дипломати звернулись до Національного Собору Вашингтону з пропозицією провести службу, декан собору лише запитав, коли її провести.

За час повномасштабної війни Національний собор у Вашингтоні відкривав двері для молитви за Україні тричі: у 2023 році для служби до 500 днів повномасштабної агресії Росії, згодом тут під час окремої служби представили дзвін, вилитий з російських куль, а молитва "Діти моляться за дітей" стала третьою подією такого рівня, і, за словами тимчасово повіреного у справах України у США Дениса Сеніка, він не пригадує, щоб двері храму відчинилися для подібних служб інших іноземних держав.

Хор Вашингтонського собору, під час молитви за українських дітей, співав українською.

"Люди, які не володіють українською, лише нещодавно отримали тексти — і заспівали так, що просто не можна відрізнити, українці вони чи американці. Я запитав одну людину, як так вийшло. І мені відповіли: коли співаєш від серця і розумієш, наскільки важливо те, що ти робиш саме для українських дітей, це не становить жодних складнощів. Це настільки зачепило моє серце, що ці слова я, мабуть, запам'ятаю на все життя", — додав Сєнік.

Особливими гостями стали діти з родин українських військовослужбовців, які вперше приїхали до США. Дехто з них втратив батьків, у когось батьки перебувають у полоні. Разом з учнями вашингтонської Школи українознавства вони прочитали молитви за своїх однолітків в Україні. Діти, які приїхали у США вперше, тут в межах ініціативи міністра закордонних справ України — візит має допомогти їм відновитися після пережитого, а спільна молитва дітей з України та дітей з українсько-американських родин стала своєрідним мостом між двома країнами.



Говорити про війну треба всюди, не лише в Конгресі чи офіційних колах, а тема викрадених дітей не просто вражає, а шокує людей.

"Треба використовувати всі можливості, щоб нагадати, що війна триває і що єдина правильна формула нашої перемоги та стійкого миру — це підтримка України і санкції для Росії. Питання дітей не треба пояснювати нікому. Воно зрозуміле кожному американцю, бо кожна мама чи кожен батько може уявити жах, коли дитину викрадають, вбивають, коли вона поранена", – каже радниця Президента України з питань відбудови та інвестицій, голова правління Українського дому Оксана Маркарова.

Український дім у Вашингтоні з 2024 року підтримує та співорганізовує молитву за дітей. Пані Маркарова додала, що на службу прийшло багато американців, яких вона раніше не бачила ні на заходах посольства, ні в Українському домі.

"Усі ці люди далі розповідатимуть. Хтось почне шукати інформацію, хтось почне працювати разом з нами. Ніколи не знаєш, якими шляхами Бог допомагає. Іноді одна людина, присутня на одній конкретній молитві, в певний момент може стати ключовим фактором", — переконана Оксана Маркарова.

Ще з 2024-го року, коли виникла ініціатива "Діти моляться за дітей", Союз українок заохочує своїх членкинь по всій Америці організовувати такі молитви у своїх громадах, і ініціатива поступово розширюється. До прикладу, за місяць жовтень до ініціативи долучилася й Світова федерація українських жіночих організацій, що об'єднує 28 країн.

"Люди почали втомлюватися чути про війну в Україні, ми всі це знаємо. Але коли йдеться про дітей, це торкається їхньої душі. Люди інакше реагують, коли чують, що діти страждають, гинуть, а найгірше — що їх крадуть. Дуже мало людей в Америці взагалі знають, що понад 20 тисяч дітей, а може й більше, було викрадено, — каже Президентка Союзу українок Америки Наталі Павленко і додає, – Діти — це спосіб доторкнутися до серця американців. Хто не відчуває: це могла б бути моя дитина, мій онук чи онука? Так ми не даємо забути про те, що відбувається в Україні загалом, де війна триває вже майже п'ятий рік. Це м'яка, але все ж дуже ефективна адвокація", — підсумувала Павленко.

Молитва за Україну. Новини.LIVE/ Уляна Бойчук

Молитва за українських дітей в США. Новини.LIVE/ Уляна Бойчук

Ми писали, журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук повідомила, що за словами тимчасового повіреного у справах України у США Денис Сєніка, українська сторона має намір зберігати двопартійну підтримку у Конгресі Штатів незалежно від підсумків виборчого процесу. Київ планує завчасно налагодити контакти з новими конгресменами для просування інтересів України.

Новини.LIVE інформували, що український лідер мав зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі. Повідомляється, що їх діалог тривав годину. Варфоломій підтвердив, що продовжує підтримувати Україну та молиться за швидше настання миру.