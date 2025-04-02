Убийство депутата Плахотника - задержан злоумышленник

Правоохранители на месте, где нашли тело депутата Плахотника. Фото: Нацполиция

Правоохранители рассказали новые подробности убийства депутата и бывшего заместителя мэра Каменского Александра Плахотника. Кроме того, полицейские задержали злоумышленника и объявили ему о подозрении.

Об этом информируют Офис генпрокурора и полиция Днепропетровской области.

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Правоохранители на месте, где нашли тело депутата Плахотника. Фото: Нацполиция

Убийство депутата Плахотника — кого подозревают и каковы мотивы преступления

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю области по фактам умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений, и незаконного обращения с оружием (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый по мотивам невозврата долга совершил убийство бывшего заместителя мэра г. Каменское.

Для реализации преступления он в течение нескольких месяцев следил за ним и собирал подробную информацию. Для этого установил видеокамеры вблизи дома экс-чиновника для ежедневного отслеживания его перемещения.

Утром 28 марта 2025 года подозреваемый прибыл к его месту жительства. В дальнейшем совершил не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего. От полученных ранений экс-чиновник погиб на месте происшествия. После совершенного фигурант покинул место преступления.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли у него оружие и патроны. Сейчас следственные действия продолжаются.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Ранее мы писали о том, что на обочине дороги в Днепропетровской области нашли тело убитого мужчины. Погибшим оказался Александр Плахотник.

Кроме того, недавно в Одессе убили активиста Демьяна Ганула. По информации правоохранителей, к убийству серьезно подготовились.