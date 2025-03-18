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На Полтавщині ексчиновник замовив вбивство підприємця

18 березня 2025 13:07
Євгенія Брюховецька - редактор
На Полтавщині до 10 років засудили замовника вбивства підприємця
Затримання старости. Фото: Полтавська обласна прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

У Полтавській області до 10 років позбавлення волі засудили колишнього старосту одного з округів. Він замовив вбивство підприємця та заплатив за це 5000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у вівторок, 18 березня.

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Замовне вбивство 

Наприкінці жовтня 2022 року чоловік на тлі неприязних стосунків з місцевим підприємцем замовив його вбивство та заплатив своєму знайомому 5000 доларів, аби той знайшов виконавця злочину. 

Однак той вирішив звернутися до правоохоронців, які у січні 2023 року інсценували вбивство з метою збереження життя чоловіка. Тоді "замовнику" передали "докази" злочину — фотографії та особисту річ потерпілого. 

Під час суду колишній староста частково визнав свою провину, його судили за закінчений замах на умисне вбивство та призначили позбавлення волі на 10 років.

 

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, у Києві затримали учасників угруповання, які продавали зброю, боєприпаси та вибухівку.

А в Одесі нещодавно прямо на вулиці вбили активіста Дем'яна Ганула. Під час суду обвинувачений у вбивстві визнав свою провину.

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