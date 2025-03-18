На Полтавщині до 10 років засудили замовника вбивства підприємця

Затримання старости. Фото: Полтавська обласна прокуратура

У Полтавській області до 10 років позбавлення волі засудили колишнього старосту одного з округів. Він замовив вбивство підприємця та заплатив за це 5000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у вівторок, 18 березня.

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Замовне вбивство

Наприкінці жовтня 2022 року чоловік на тлі неприязних стосунків з місцевим підприємцем замовив його вбивство та заплатив своєму знайомому 5000 доларів, аби той знайшов виконавця злочину.

Однак той вирішив звернутися до правоохоронців, які у січні 2023 року інсценували вбивство з метою збереження життя чоловіка. Тоді "замовнику" передали "докази" злочину — фотографії та особисту річ потерпілого.

Під час суду колишній староста частково визнав свою провину, його судили за закінчений замах на умисне вбивство та призначили позбавлення волі на 10 років.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, у Києві затримали учасників угруповання, які продавали зброю, боєприпаси та вибухівку.

А в Одесі нещодавно прямо на вулиці вбили активіста Дем'яна Ганула. Під час суду обвинувачений у вбивстві визнав свою провину.