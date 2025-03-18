На Полтавщине к 10 годам приговорили заказчика убийства предпринимателя

Задержание старосты. Фото: Полтавская областная прокуратура

В Полтавской области к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего старосту одного из округов. Он заказал убийство предпринимателя и заплатил за это 5000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram во вторник, 18 марта.

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Заказное убийство

В конце октября 2022 года мужчина на фоне неприязненных отношений с местным предпринимателем заказал его убийство и заплатил своему знакомому 5000 долларов, чтобы тот нашел исполнителя преступления.

Однако тот решил обратиться к правоохранителям, которые в январе 2023 года инсценировали убийство с целью сохранения жизни мужчины. Тогда "заказчику" передали "доказательства" преступления — фотографии и личную вещь потерпевшего.

Во время суда бывший староста частично признал свою вину, его судили за законченное покушение на умышленное убийство и назначили лишение свободы на 10 лет.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в Киеве задержали участников группировки, которые продавали оружие, боеприпасы и взрывчатку.

А в Одессе недавно прямо на улице убили активиста Демьяна Ганула. Во время суда обвиняемый в убийстве признал свою вину.