На Полтавщине к 10 годам приговорили заказчика убийства предпринимателя

На Полтавщине экс-чиновник заказал убийство предпринимателя
В Полтавской области к 10 годам лишения свободы приговорили бывшего старосту одного из округов. Он заказал убийство предпринимателя и заплатил за это 5000 долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram во вторник, 18 марта.
Заказное убийство
В конце октября 2022 года мужчина на фоне неприязненных отношений с местным предпринимателем заказал его убийство и заплатил своему знакомому 5000 долларов, чтобы тот нашел исполнителя преступления.
Однако тот решил обратиться к правоохранителям, которые в январе 2023 года инсценировали убийство с целью сохранения жизни мужчины. Тогда "заказчику" передали "доказательства" преступления — фотографии и личную вещь потерпевшего.
Во время суда бывший староста частично признал свою вину, его судили за законченное покушение на умышленное убийство и назначили лишение свободы на 10 лет.
Напомним, в Киеве задержали участников группировки, которые продавали оружие, боеприпасы и взрывчатку.
А в Одессе недавно прямо на улице убили активиста Демьяна Ганула. Во время суда обвиняемый в убийстве признал свою вину.
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