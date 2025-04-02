Вбивство депутата Плахотніка — затримано зловмисника

Правоохоронці на місці, де знайшли тіло депутата Плахотніка. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розповіли нові подробиці вбивства депутата та колишнього заступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка. Крім того, поліціянти затримали зловмисника та оголосили йому про підозру.

Про це інформують Офіс генпрокурора та Поліція Дніпропетровської області.

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Правоохоронці на місці, де знайшли тіло депутата Плахотніка. Фото: Нацполіція

Вбивство депутата Плахотніка — кого підозрюють та які мотиви злочину

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю області за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з мотивів неповернення боргу здійснив вбивство колишнього заступника мера м. Кам’янське.

Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за ним та збирав детальну інформацію. Для цього встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відстежування його переміщення.

Вранці 28 березня 2025 року підозрюваний прибув до його місця проживання. Надалі здійснив не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого. Від отриманих поранень експосадовець загинув на місці події. Після скоєного фігурант залишив місце злочину.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього зброю та патрони. Наразі слідчі дії тривають.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook​​​

Раніше ми писали про те, що на узбіччі дороги у Дніпропетровській області знайшли тіло вбитого чоловіка. Загиблим виявився Олександр Плахотнік.

Крім того, нещодавно в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. За інформацією правоохоронців, до вбивства серйозно підготувались.