Поліцейські на місці, де знайшли тіло депутата. Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині на узбіччі дороги знайшли тіло вбитого чоловіка. Загиблий чоловік — ексвіцемер та член партії "Батьківщина" Олександр Плахотнік.

Про це повідомляє "Суспільне" у п'ятницю, 28 березня.

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Що відомо про вбивство Олександра Плахотніка

Як зазначає видання, посилаючись на власні джерела, тіло, яке сьогодні знайшли у Кам'янському районі Дніпропетровщини, належить Олександру Плахотніку. Він був колишнім віцемером, а також членом партії "Батьківщина".

"Ми вважаємо, що це замовне вбивство, ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу", — повідомив "Суспільному" керівник інформаційно-аналітичного відділу обласної організації партії "Батьківщина" Володимир Федоров.

Поліцейські на місці, де знайшли тіло. Фото: Нацполіція

У поліції зазначили, що під час огляду на тілі чоловіка виявили вогнепальне поранення в області голови. Наразі працюють над з'ясуванням усіх обставин справи.

"За фактом вбивства чоловіка у Кам’янському районі поліція відкрила кримінальне провадження", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Що відомо про Олександра Плахотніка

Олександр Плахотнік був родом з Кам'янського на Дніпропетровщині. Він працював на посаді гендиректора комунального підприємства Кам’янської міської ради "Міськводоканал". Крім того, багато років Плахотнік був членом партії "Батьківщина".

Олександр Плахотнік. Фото: РБК-Україна

Також відомо, що з 2015 року Олександр Плахотнік працював на посаді заступника мера Кам'янського. Останніми роками його вважали основним спонсором Дніпропетровського осередку партії "Батьківщина". Його дружина, Олена Плахотнік, обіймає посаду депутатки облради, вона також очолює обласний осередок партії.

Крім того, Плахотнік був багаторічним бізнес-партнером братів Дубінських. Їх пов'язують з корупційними скандалами.

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