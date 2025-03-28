На Днепропетровщине застрелили депутата — о ком идет речь

Полицейские на месте, где нашли тело депутата. Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине на обочине дороги нашли тело убитого мужчины. Погибший мужчина — экс-вице-мэр и член партии "Батькивщина" Александр Плахотник.

Об этом сообщает "Суспільне" в пятницу, 28 марта.

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Что известно об убийстве Александра Плахотника

Как отмечает издание, ссылаясь на собственные источники, тело, которое сегодня нашли в Каменском районе Днепропетровской области принадлежит Александру Плахотнику. Он был бывшим вице-мэром, а также членом партии "Батькивщина".

"Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу", — сообщил "Суспільному" руководитель информационно-аналитического отдела областной организации партии "Батькивщина" Владимир Федоров.

Полицейские на месте, где нашли тело. Фото: Нацполиция

В полиции отметили, что при осмотре на теле мужчины обнаружили огнестрельное ранение в области головы. Сейчас работают над выяснением всех обстоятельств дела.

"По факту убийства мужчины в Каменском районе полиция открыла уголовное производство", — говорится в сообщении.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Что известно об Александре Плахотнике

Александр Плахотник был родом из Каменского Днепропетровской области. Он работал на должности гендиректора коммунального предприятия Каменского городского совета "Горводоканал". Кроме того, много лет Плахотник был членом партии "Батькивщина".

Александр Плахотник. Фото: РБК-Украина

Также известно, что с 2015 года Александр Плахотник работал на должности заместителя мэра Каменского. В последние годы его считали основным спонсором Днепропетровской ячейки партии "Батькивщина". Его жена, Елена Плахотник, занимает должность депутата облсовета, она также возглавляет областную ячейку партии.

Кроме того, Плахотник был многолетним бизнес-партнером братьев Дубинских. Их связывают с коррупционными скандалами.

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