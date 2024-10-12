В Украине несколько областей 12 октября частично остались без электроснабжения

Электрики ремонтируют ЛЭП. Фото: УНИАН

В Украине по состоянию на 12 октября в результате российских атак без электроснабжения находились десять областей. Некоторые из них связаны с техническими неисправностями, но большая часть – в результате российских атак.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Читайте также:

Отключение света из-за российских атак

Известно, что в Днепропетровской в результате боевых действий по состоянию на 12 октября без электроснабжения осталось 1,4 тысячи потребителей, а в Донецкой области за минувшие сутки обесточено 1,2 тысячи абонентов. В настоящее время энергетикам удалось восстановить свет только для 3,9 тысяч абонентов в 14 населенных пунктах, однако в целом в регионе без электричества остается 79,3 тысяч абонентов в 114 населенных пунктах.

Также в результате российских атак в Запорожской области без электроснабжения до сих пор остается 6,3 тысяч потребителей. А из-за технологических нарушений выключали свет для 3,8 тысяч абонентов.

В Харьковской области из-за боевых действий без света насчитывается 99 населенных пунктов с 42,3 тысячами абонентов.

В Херсоне без электроснабжения на 12 октября находится 3 842 потребителя, а по области — более 25 тысяч потребителей в 45 населенных пунктах.

Технологические неисправности и непогода

В Киевской области по технологическим причинам выключали свет в двух населенных пунктах.

А в Кировоградской области из-за неблагоприятных погодных условий по состоянию на 12 октября полностью обесточено 19 населенных пунктов, еще частично – 6. Всего без напряжения 5,6 тысяч потребителей.

В Одесской области в результате мощной грозы выключали свет в шести населенных пунктах, а из-за сбоев без света остались еще два города.

В Сумской области из-за технологических нарушений обесточили два населенных пункта с 3,4 тысячами абонентов. Добавим, что всего там без света остается 120 населенных пунктов.

В Черниговской области из-за мощной непогоды без электроснабжения остались 1,3 тысячи абонентов в 8 населенных пунктах. В результате вражеских обстрелов остаются обесточенными 27 населенных пунктов - 1,9 тысячи абонентов.

Напомним, недавно прессслужба Харьковоблэнерго сделала заявление о массовых фактах краж энергооборудования в прифронтовых регионах. Поэтому там не могут своевременно возобновить электроснабжение.

Также в Минэнерго сообщили о намерениях построить систему распределенной генерации мощностью на 1 ГВт до конца 2024 года.