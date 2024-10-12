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Десять областей України частково залишилися без електропостачання, — Міненерго

12 жовтня 2024 13:07
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Україні кілька областей 12 жовтня частково залишились без електропостачання
Електрики ремонтують ЛЕП. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Україні станом на 12 жовтня внаслідок російських атак без електропостачання були десять областей. Деякі з них пов'язані з технічними несправностями, але більша частина — внаслідок російських атак. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго

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Відключення світла через російські атаки

Відомо, що у Дніпропетровській області внаслідок бойових дій станом на 12 жовтня без електропостачання залишилось 1,4 тисячі споживачів, а на Донеччині за минулу добу знеструмлено 1,2 тисячі абонентів. Наразі енергетикам вдалося відновити світло лише для 3,9 тисячі абонентів у 14 населених пунктах, проте загалом в регіоні без електрики залишається 79,3 тисячі абонентів у 114 населених пунктах.

Також внаслідок російських атак у Запорізькій області без електропостачання досі залишається 6,3 тисячі споживачів. А через технологічні порушення вимикали світло для 3,8 тисячі абонентів.

У Харківській області через бойові дії без світла налічують 99 населених пунктів з 42,3 тисячами абонентами. 

У Херсоні без електропостачання станом на 12 жовтня перебуває 3 842 споживача, а по області — понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах. 

Технологічні несправності та негода 

У Київській області через технологічні причини вимикали світло у двох населених пунктах.

А на Кіровоградщині через несприятливі погодні умови станом на 12 жовтня повністю знеструмлено 19 населених пунктів, ще частково 6. Загалом без напруги 5,6 тисячі споживачів.

В Одеській області внаслідок потужної грози вимикали світло у шести населених пунктах, а через збої без світла залишились ще два міста. 

У Сумській області через технологічні порушення знеструмлювали два населені пункти з 3,4 тисячами абонентів. Додамо, що загалом там без світла залишається 120 населених пунктів. 

На Чернігівщині через потужну негоду без електропостачання залишилися 1,3 тисячі абонентів у 8 населених пунктах. Внаслідок ворожих обстрілів залишаються знеструмленими 27 населених пунктів — 1,9 тисячі абонентів.

Нагадаємо, нещодавно пресслужба Харківобленерго зробила заяву щодо масових фактів крадіжок енергообладнання у прифронтових регіонах. Через це там не можуть своєчасно відновити електропостачання. 

Також в Міненерго повідомили про наміри розбудувати систему розподіленої генерації потужністю на 1 ГВт до кінця 2024 року. 

Міненерго електроенергія Україна електропостачання відключення світла

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