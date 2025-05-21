Марко Рубио не смог назвать Путина военным преступником

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио отказался назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Это произошло во время слушаний в Конгрессе США в среду, 21 мая.

Соответствующее слушание транслировало информационное агентство Assiciated Press.

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Итак, во время слушаний в Конгрессе США, госсекретарь Марко Рубио не смог ответить на вопрос сенатора-демократа Билла Китинга о том, считает ли он Путина военным преступником.

Сначала Билл Китинг спросил Рубио, является ли Россия агрессором в полномасштабной войне против Украины. В ответ госсекретарь сказал: "Да, Россия вторглась в Украину. Они вторглись, да".

Далее конгрессмен спросил, является ли Путин военным преступником.

"Ну, я думаю, вы можете взглянуть на то, что там произошло и, безусловно, это характеризуют как военные преступления, но наше намерение — положить конец войне", — сказал Рубио. Однако Китинг его перебил и повторил свой вопрос.

В свою очередь Рубио ответил, что без переговоров не удастся закончить войну. Конгрессмен снова повторил свои слова и уточнил является ли тот, с кем ведут переговоры США, военным преступником.

"Я отвечаю на ваш вопрос. А ответ заключается в том, что военные преступления были совершены. Несомненно. Кто за это отвечает? Будет время и место для этой ответственности. Но сейчас задача состоит в том, чтобы прекратить войну", — сказал Рубио.

Отметим, что недавно Рубио назвал две главные причины, почему затягивается мирное соглашение между Украиной и Россией.

Кроме того, Рубио сказал, что Дональд Трамп стремится как можно быстрее встретиться с Путиным.