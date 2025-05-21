Марко Рубіо не зміг назвати Путіна воєнним злочинцем

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Це відбулося під час слухань у Конгресі США у середу, 21 травня.

Відповідне слухання транслювало інформаційне агентство Assiciated Press.

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Отже, під час слухань у Конгресі США, держсекретар Марко Рубіо не зміг відповісти на запитання сенатора-демократа Білла Кітінга про те, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем.

Спершу Білл Кітінг запитав Рубіо, чи є Росія агресором у повномасштабній війні проти України. У відповідь держсекретар сказав: "Так, Росія вторглась в Україну. Вони вторглися, так".

Далі конгресмен запитав, чи є Путін воєнним злочинцем.

"Ну, я думаю, ви можете поглянути на те, що там сталося і, безумовно, це характеризують як воєнні злочини, але наш намір — покласти край війні", — сказав Рубіо. Однак Кітінг його перебив і повторив своє запитання.

Своєю чергою Рубіо відповів, що без переговорів не вдасться закінчити війну. Конгресмен знову повторив свої слова й уточнив чи є той, з ким ведуть перемовини США, воєнним злочинцем.

"Я відповідаю на ваше запитання. А відповідь полягає в тому, що воєнні злочини були скоєні. Безсумнівно. Хто за це відповідає? Буде час і місце для цієї відповідальності. Але зараз завдання полягає в тому, щоб припинити війну", — сказав Рубіо.

Зазначимо, що нещодавно Рубіо назвав дві головні причини, чому затягується мирна угода між Україною та Росією.

Крім того, Рубіо сказав, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше зустрітись з Путіним.