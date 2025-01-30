Мелани Жоли и Марко Рубио встретились и обсудили войну в Украине

Мелани Жоли и Марко Рубио. Фото: x.com/melaniejoly

Госсекретарь США Марко Рубио 29 января встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они, в частности, обсудили войну в Украине и проблему границ.

Об этом сообщила прессслужба Госдепа и Мелани Жоли в X (Twitter).

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Встреча Рубио и Жоли

В ходе встречи Марко Рубио и Мелани Жоли в Вашингтоне обсудили сотрудничество США и Канады в решении общих глобальных вызовов, таких как безопасные границы и энергетическая безопасность, и геополитических проблем, включая "кризис на Ближнем Востоке, в Украине и Гаити".

"Рубио поблагодарил Канаду за противодействие принудительной и несправедливой экономической практике Китая. Они также подтвердили сотрудничество с целью повышения безопасности и процветания обеих стран", — говорится в сообщении Госдепа.

В то же время Мелони в своей заметке написала, что "США и Канада сильнее, когда работают вместе".

Напомним, 28 января Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Глава государства раскрыл детали разговора.

Также мы писали, что глава украинского МИД Андрей Сибига получил приглашение на встречу от администрации США. СМИ узнали дату встречи.