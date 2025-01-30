Мелані Жолі та Марко Рубіо зустрілись та обговорили війну в Україні

Мелані Жолі та Марко Рубіо. Фото: x.com/melaniejoly

Держсекретар США Марко Рубіо 29 січня зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вони, зокрема, обговорили війну в Україні та проблему кордонів.

Про це повідомила пресслужба Держдепу та Мелані Жолі у X (Twitter).

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Під час зустрічі Марко Рубіо та Мелані Жолі у Вашингтоні обговорили співпрацю США та Канади у вирішенні спільних глобальних викликів, таких як безпечні кордони та енергетична безпека, і геополітичних проблем, включаючи "кризу на Близькому Сході, в Україні та Гаїті".

"Рубіо подякував Канаді за протидію примусовій і несправедливій економічній практиці Китаю. Вони також підтвердили співпрацю з метою підвищення безпеки і процвітання обох країн", — йдеться у повідомленні Держдепу.

Водночас Мелоні у своєму дописі написала, що "США і Канада сильніші, коли працюють разом".

Нагадаємо, 28 січня Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Глава держави розкрив деталі розмови.

Також ми писали, що очільник українського МЗС Андрій Сибіга отримав запрошення на зустріч від адміністрації США. ЗМІ дізналися про дату зустрічі.