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Держсекретар США та глава МЗС Канади обговорили війну в Україні

30 січня 2025 09:11
Карина Приходько - Редактор
Мелані Жолі та Марко Рубіо зустрілись та обговорили війну в Україні
Мелані Жолі та Марко Рубіо. Фото: x.com/melaniejoly
Карина Приходько - Редактор

Держсекретар США Марко Рубіо 29 січня зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вони, зокрема, обговорили війну в Україні та проблему кордонів.

Про це  повідомила пресслужба Держдепу та Мелані Жолі у X (Twitter). 

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Зустріч Рубіо та Жолі

Під час зустрічі Марко Рубіо та Мелані Жолі у Вашингтоні обговорили співпрацю США та Канади у вирішенні спільних глобальних викликів, таких як безпечні кордони та енергетична безпека, і геополітичних проблем, включаючи "кризу на Близькому Сході, в Україні та Гаїті". 

"Рубіо подякував Канаді за протидію примусовій і несправедливій економічній практиці Китаю. Вони також підтвердили співпрацю з метою підвищення безпеки і процвітання обох країн", — йдеться у повідомленні Держдепу.

Водночас Мелоні у своєму дописі написала, що "США і Канада сильніші, коли працюють разом". 

Нагадаємо, 28 січня Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Глава держави розкрив деталі розмови. 

Також ми писали, що очільник українського МЗС Андрій Сибіга отримав запрошення на зустріч від адміністрації США. ЗМІ дізналися про дату зустрічі. 

США Канада війна в Україні співпраця Марко Рубіо
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