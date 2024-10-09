"Госоператор тыла" скрывает подробности о ценах на продукты для ВСУ

Военный в столовой. Фото иллюстративное: Слово и дело

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины по результатам тендера заключил соглашение на поставку продовольствия в Вооруженные силы в Ровенской области на сумму 301,40 миллиона гривен. Также ожидается подписание во Львовской области другого соглашения в размере 606,80 миллиона гривен на продукты для военных.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на "Прозорро".

Читайте также:

Закупки Минобороны для ВСУ

Отмечается, что впервые за все время работы "Госоператор тыла" под руководством Арсена Жумадилова скрыл все данные о подрядчиках и цене продовольствия. Согласно информации в "Прозорро" неизвестно, какие фирмы стали победителями торгов и стоимость отдельных продуктов в контрактах.

Издание сообщает, что это произошло из-за того, что ДОТ впервые провел тендер по процедуре "динамическая система закупок".

Эта процедура была внедрена в начале этого года для закупок, связанных с чувствительной информацией в военной сфере. Агентство оборонных закупок и Госспецсвязи использовали ее для приобретения квадрокоптеров для анонимизации подрядчиков по соображениям безопасности. Но в данном случае они обнародуют данные о цене и количестве приобретенных дронов.

Используя новую процедуру, ДОТ предварительно провел квалификацию среди ряда участников рынка и выбрал тех, которые удовлетворяли его требования о возможности выполнить контракт.

На этом этапе это была открытая часть процедуры, поэтому были видны названия фирм, которые изъявили желание принять участие в торгах и были допущены к дальнейшим ценовым торгам.

Но на следующем этапе ценовых торгов процедура стала закрытой. Следовательно, отсутствуют какие-либо данные, кто из этих фирм сделал предложение, и по какой цене победитель будет поставлять более 300 различных продуктов по категориям.

Тендерные предложения на "Прозорро". Фото: скриншот

Тендерные предложения на "Прозорро". Фото: скриншот

Также "Наши деньги" напомнили, что с началом полномасштабной войны правительство разрешило военным не публиковать данные о своих закупках у "Прозорро" в целях безопасности и ускорения тендерных процедур.

Такие действия стали причиной того, что Минобороны начало заключать контракты на поставку продовольствия по ценам в разы дороже розничных торговых сетей.

Создание "Госоператора тыла"

После скандала в начале 2023 года Верховная Рада приняла закон о возвращении в "Прозорро" вооруженных закупок военных. Тогда были реформированы закупки Минобороны.

Их передали вновь созданной структуре "Государственный оператор тыла" под руководством Арсена Жумадилова, ранее возглавлявшего ГП "Медицинские закупки Украины".

"Возврат в "Прозорро" имел положительный эффект. Цены закупок Минобороны по многим группам товаров были существенно снижены. Нынешний пример закупки с полностью закрытыми данными о поставке является первым за время работы "ДОТ" с 2023 года", — написало издание.

Договоры о закупке для ВСУ. Фото: скриншот

Продукты для ВСУ. Фото: скриншот

Что говорят в "Госоператоре тыла"

В "Госоператоре тыла" отреагировали на материал "Наших денег". Там пояснили, что рамочные соглашения — лишь один из инструментов проведения закупок на "Прозорро".

"Государственный оператор тыла не выбирает, какую информацию о поставщиках или ценах в каталогах закрыть. Это все определено в самой сути инструмента. Мы применяем рамочные соглашения, чтобы предварительно квалифицировать компании и при необходимости оперативно заключить с ними договоры на поставку", — отметила директор программы питания ДОТ Галина Литош.

Она пояснила, что такие меры значительно экономят время, которое нельзя терять, когда речь идет об обеспечении военных. Также Литош добавила, что понимает обеспокоенность общественности по поводу сокрытия определенных данных по закупке, поэтому детали закупок будут публиковаться на сайте ДОТ.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о масштабных изменениях в системе оборонных закупок. Кроме того, он объявил, что увольняет нескольких своих заместителей.

Также Умеров ранее предупредил, что в Украине будут проводить реформу системы закупки питания для армии.