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"Держоператор тилу" приховує подробиці закупівель для ЗСУ — розслідування

9 жовтня 2024 14:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
"Держоператор тилу" приховує подробиці про ціни на харчі для ЗСУ
Військовий у їдальні. Фото ілюстративне: Слово і діло
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України за результатами тендеру уклав угоду на постачання харчів до Збройних сил у Рівненській області на суму 301,40 мільйона гривень. Також очікується підписання у Львівській області іншої угоди розміром 606,80 мільйона гривень на харчі для військових. 

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

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Зазначається, що вперше за весь час роботи "Держоператор тилу" під керівництвом Арсена Жумаділова приховав всі дані про підрядників та ціну харчів. Згідно з інформацією у "Прозорро" невідомо які фірми стали переможцями торгів та вартість окремих продуктів у контрактах. 

Видання повідомляє, що це відбулося через те, що ДОТ вперше провів тендер по процедурі "динамічна система закупівель". 

Цю процедуру було впроваджено на початку цього року для закупівель, пов’язаних з чутливою інформацією у військовій сфері. Агенція оборонних закупівель і Держспецзв’язку використовували її для придбання квадрокоптерів задля анонімізації підрядників з міркувань безпеки. Але в цьому випадку вони оприлюднюють дані про ціну та кількість придбаних дронів.

Використовуючи нову процедуру, ДОТ попередньо провів кваліфікацію серед низки учасників ринку та обрав тих, які задовольняли його вимоги стосовно спроможності виконати контракт. 

На цьому етапі це була відкрита частина процедури, тому було видно назви фірм, що виявили бажання взяти участь в торгах та були допущені до подальших цінових торгів. 

Але на наступному етапі цінових торгів процедура стала закритою. Отже, відсутні будь-які дані, хто з цих фірм яку зробив пропозицію, та за якою ціною переможець постачатиме понад 300 різних продуктів за категоріями.

Прозорро
Тендерні пропозиції на "Прозорро". Фото: скриншот
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Тендерні пропозиції на "Прозорро". Фото: скриншот

Також "Наші гроші" нагадали, що з початком повномасштабної війни уряд дозволив військовим не публікувати дані про свої закупівлі у "Прозорро" з метою безпеки та пришвидшення тендерних процедур.

Такі дії стали причиною того, що Міноборони почало укладати контракти на постачання харчів за цінами у рази дорожчими від роздрібних торгівельних мереж.

Створення "Держоператора тилу"

Після скандалу на початку 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про повернення у "Прозорро" незбройних закупівель військових. Тоді було реформовано закупівлі Міноборони.

Їх передали новоствореній структурі "Державний оператор тилу" під керівництвом Арсена Жумаділова, який раніше очолював ДП "Медичні закупівлі України". 

"Повернення у "Прозорро" мало позитивний ефект. Ціни закупівель Міноборони за багатьма групами товарів були суттєво знижені. Нинішній приклад закупівлі з повністю закритими даними про постачання є першим за час роботи "ДОТ" з 2023 року", — написало видання. 

прозорро
Договори про закупівлю для ЗСУ. Фото: скриншот
закупівлі для ЗСУ
Продукти для ЗСУ. Фото: скриншот

Що говорять у "Держоператорі тилу"

В "Держоператорі тилу" відреагували на матеріал "Наших грошей". Там пояснили, що рамкові угоди — це лише один з інструментів проведення закупівель на "Прозорро". 

"Державний оператор тилу не обирає, яку інформацію про постачальників чи ціни в каталогах закрити. Це все визначено в самій суті інструменту. Ми застосовуємо рамкові угоди, аби попередньо кваліфікувати компанії та за потреби оперативно укласти з ними договори на постачання", — зазначила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Вона пояснила, що такі заходи значно економлять час, якого не можна втрачати, коли йдеться про забезпечення військових. Також Літош додала, що розуміє занепокоєння громадськості щодо приховування певних даних щодо закупівлі, тому деталі закупівель публікуватимуться на сайті ДОТ.

Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про масштабні зміни в системі оборонних закупівель. Окрім того, він оголосив, що звільняє кількох своїх заступників.

Також Умєров раніше попередив, що в Україні проводитимуть реформу системи закупівлі харчування для армії.

ЗСУ Україна розслідування мобілізація закупівлі

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