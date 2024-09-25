Умєров відповів, як реформується система закупівлі харчування для армії

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров/Telegram

Міністр оборони України Рустем Умєров відповів, чому його зустріч з тиловими постачальниками відбулася лише через рік. За його словами, він не повинен був витрачати час, адже в нього є Мінстратегпром.

Про це міністр повідомив в інтервю LB.ua у вівторок, 24 вересня.

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Умєров також прокоментував свою заяву про, те що постачальники намагалися його шантажувати.

"Коли сюди (в міністерство. — Ред.) заходив, мені розповіли перед прийняттям рішення, що тут є тиск, що будуть приходити різні люди з різними "пропозиціями". Ну, хай приходять! Я тільки Бога боюся!" — підкреслив Умєров.

Першою зустріччю міністра з тиловими постачальниками за рік стала презентація нового порталу для постачальників "Партнер МОУ". Це відбулося, незважаючи на щоденну роботу з Мінстратегпромом.

"Тому що я архітектор цього всього, а вони працюють як оператори. Але, так, я слухав їх, коли вони казали, що тут треба так зробити, а тут так. Я не повинен був витрачати час. Для мене час був важливим", — пояснив він.

Інтерв'юерка зазначила, що однією з найбільших проблем в організації харчування в армії є замовлення продуктів за каталогом, замість закупівлі окремих позицій. Відомо, що ціни на деякі неходові товари, такі як базилік або осетрина, ставляться занадто низькими, тоді як на більш популярні продукти — високими. Це дозволяє постачальникам накручувати значну маржу на найбільш необхідні товари. Вона запитала у міністра чи варто відмовитися від каталогу?

"На моєму рівні я створюю правила. Є потреба, перелік, пріоритет. Далі заступник міністра йде зі своїм головним управлінням, департаментом, командуванням, агентствами і вирівнюють ці правила гри. Якщо вони прийдуть разом і скажуть, що треба відмовитися — супер. Ризики якісь є? Постачання робиться вчасно? Так. Тобто я ці правила гри створюю, і вони працюють в цих правилах гри", — заявив Умєров.

В ході розмови міністр зателефонував гендиректору ДП "Державний оператор тилу" Арсену Жумаділову.

Жумаділов повідомив, що в наступному році планують нову систему контролю, яка включатиме централізовані склади. Це дозволить перевіряти якість товарів ще до їх відправлення на військові частини.

"Ми демонополізували ринок. Другий крок на наступний рік — ми заходимо набагато глибше в контроль якості. І контроль якості ми будемо запроваджувати не у військових частинах, як сьогодні це відбувається", — заявив посадовець.

Раніше міністр оборони заявив, що Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. Варто зазначити, що в контексті цих переговорів розглядаються не лише винищувачі Mirage-2000 та F-16.

Також очільник оборонного відомства повідомляв, що українські безпілотники здатні досягати цілей на відстані понад 1000 км.