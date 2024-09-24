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Умєров відреагував на критику західних ЗМІ щодо "великих запитів"

24 вересня 2024 22:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Умєров спростував повідомлення західних ЗМІ про “надмірні запити” України
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: LB.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Міжнародні партнери допомагають Україні у проведенні запланованих операцій. У них є детальний і послідовний план.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю LB.ua.

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Умєров спростував інформацію ЗМІ про те, що міжнародні партнери закликають Україну надати більш реалістичний план у зв’язку з відсутністю можливостей для виконання заявлених Києвом потреб.

За його словами, Україна укладає двосторонні безпекові угоди з усіма партнерами, які дають довгострокові зобов’язання.

Міністр підкреслив, що спільно розроблені плани детально враховують усі потреби та операції, а партнери вже активно забезпечують їхнє виконання.

"Ми працюємо над тим, щоб вони забезпечили той план та ті потреби, які ми їм пояснюємо. В них є загальний план, дуже детально розписані всі наші дії та операції. Тому в цьому плані вони постійно залучені і вже забезпечують, і ми їх кожного дня інформуємо про наші дії та плани", — сказав Умєров.

Раніше міністр оборони заявив, що Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. Варто зазначити, що в контексті цих переговорів розглядаються не лише винищувачі Mirage-2000 та F-16.

Також очільник оборонного відомства повідомляв, що українські безпілотники здатні досягати цілей на відстані понад 1000 км. 

США Міноборони військова допомога війна в Україні Умєров

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