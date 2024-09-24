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Умеров отреагировал на критику западных СМИ по поводу "больших запросов"

24 сентября 2024 22:38
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Умеров опроверг сообщения западных СМИ о "чрезмерных запросах" Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: LB.ua
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Международные партнеры помогают Украине проводить запланированные операции. У них есть подробный и последовательный план.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью LB.ua.

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Умеров опроверг информацию СМИ о том, что международные партнеры призывают Украину предоставить более реалистичный план из-за отсутствия возможностей для выполнения заявленных Киевом потребностей.

По его словам, Украина заключает двусторонние соглашения о безопасности со всеми партнерами, у документах говорится о долгосрочных обязательствах.

Министр подчеркнул, что совместно разработанные планы подробно учитывают все потребности и операции, а партнеры уже активно обеспечивают их выполнение.

"Мы работаем над тем, чтобы они обеспечили тот план и те потребности, которые мы им объясняем. У них есть общий план, очень детально расписаны все наши действия и операции. Поэтому в этом плане они постоянно вовлечены и уже обеспечивают, и мы их каждого дня информируем о наших действиях и планах", — сказал Умеров.

Ранее Министр обороны заявил, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов. Следует отметить, что в контексте данных переговоров рассматриваются не только истребители Mirage-2000 и F-16.

Также глава оборонного ведомства сообщал, что в украинские беспилотники способны достигать целей на расстоянии более 1000 км.

США Минобороны военная помощь война в Украине Умеров

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