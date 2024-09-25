Умеров ответил, как реформируется система закупки питания для армии

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Telegram

Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил, почему его встреча с тыловыми поставщиками прошла только через год. По его словам, он не должен был тратить время, ведь у него есть Минстратегпром.

Об этом министр сообщил в интервью LB.ua во вторник, 24 сентября.

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Умеров также прокомментировал свое заявление о том, что поставщики пытались его шантажировать.

"Когда сюда (в министерство. — Ред.) заходил, мне рассказали перед принятием решения, что здесь есть давление, что будут приходить разные люди с разными "предложениями". Ну, пусть приходят! Я только Бога боюсь!" — подчеркнул Умеров.

Первой встречей министра с тыловыми поставщиками через год стала презентация нового портала для поставщиков "Партнер МОУ". Это произошло несмотря на ежедневную работу с Минстратегпромом.

"Потому что я архитектор этого всего, а они работают как операторы. Но, да, я слушал их, когда они говорили, что здесь надо так сделать, а здесь да. Я не должен был тратить время. Для меня время было важно", — объяснил он.

Интервьюер отметила, что одной из самых больших проблем в организации питания в армии является заказ продуктов по каталогу, вместо закупки отдельных позиций. Известно, что цены на некоторые неходовые товары, такие как базилик или осетрина, ставятся слишком низкими, в то время как более популярные продукты — высокими. Это позволяет поставщикам накручивать значительную маржу на наиболее необходимые товары. Она спросила у министра стоит ли отказаться от каталога?

"На моем уровне я создаю правила. Есть потребность, перечень, приоритет. Далее заместитель министра идет со своим главным управлением, департаментом, командованием, агентствами и выравнивают эти правила игры. Если они придут вместе и скажут, что надо отказаться — супер. Риски какие-то есть? Поставки делаются вовремя? Да. То есть я эти правила игры создаю, и они работают в этих правилах игры", — заявил Умеров.

В ходе разговора министр позвонил по телефону гендиректору ГП "Государственный оператор тыла" Арсену Жумадилову.

Жумадилов сообщил, что в следующем году планируется новая система контроля, которая будет включать централизованные склады. Это позволит проверять качество товаров еще до отправки на воинские части.

"Мы демонолизовали рынок. Второй шаг на следующий год — мы заходим гораздо глубже в контроль качества. И контроль качества мы будем вводить не в воинских частях, как сегодня это происходит", — заявил чиновник.

Ранее Министр обороны заявил, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов. Следует отметить, что в контексте этих переговоров рассматриваются не только истребители Mirage-2000 и F-16.

Также глава оборонного ведомства сообщал, что украинские беспилотники способны достигать целей на расстоянии более 1000 км.