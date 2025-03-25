Госдеп США назвал условие для обсуждения длительного мира

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Детали относительно потенциального длительного мира между Украиной и Россией могут рассматриваться только после полного прекращения боевых действий. Любое обсуждение условий длительного мира возможно только после окончательного прекращения огня.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, комментируя слова президента Дональда Трампа о возможных территориальных уступках со стороны Украины.

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"Только после прекращения огня — полного прекращения огня, как отметил президент и, конечно, госсекретарь Марко Рубио — мы сможем обсуждать разногласия и то, что будет происходить после этого, когда речь пойдет о длительном мире", — сказала Брюс.

При этом пресс-секретарь уклонилась от прямого ответа на вопрос, стоит ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину.

Она подчеркнула, что ключевым в ситуации является результат договоренностей, а не отношение к отдельным участникам переговоров.

"Речь идет о том, чтобы дойти до конечной точки, с которой согласится мир и все мы... Дело не в доверии или в том, с кем вы имеете дело, и нравится он вам или нет, а в том, что, в конце концов, будет в конце", — добавила она.

Напомним, сегодня, 25 марта, США и Россия должны объявить совместное заявление о перемирии в Черном море.

Офис Президента Украины сообщил некоторые детали относительно разговора с представителями США в Саудовской Аравии.