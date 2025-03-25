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Держдеп не бачить сенсу в переговорах до припинення боїв

25 березня 2025 10:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Держдеп США назвав умову для обговорення тривалого миру
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Анастасія Постоєнко - Редактор

Деталі щодо потенційного тривалого миру між Україною та Росією можуть розглядатися тільки після повного припинення бойових дій. Будь-яке обговорення умов довготривалого миру можливе лише після остаточного припинення вогню.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, коментуючи слова президента Дональда Трампа щодо можливих територіальних поступок з боку України.

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"Тільки після припинення вогню — повного припинення вогню, як зазначив президент і, звичайно, держсекретар Марко Рубіо — ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир", — сказала Брюс.

При цьому речниця ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи варто довіряти російському диктаторові Володимиру Путіну.

Вона наголосила, що ключовим у ситуації є результат домовленостей, а не ставлення до окремих учасників перемовин.

"Йдеться про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ і всі ми… Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що, врешті-решт, буде в кінці", — додала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, США та Росія мають оголосити спільну заяву щодо перемир'я у Чорному морі. 

Офіс Президента України повідомив деякі деталі щодо розмови з представниками США у Саудівській Аравії.

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