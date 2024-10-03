Государство переплатило более 200 млн евро в год на закупках боеприпасов — расследование

Боеприпасы. Иллюстративное фото: Укроборонпром

Государство переплатило более 200 млн евро на оборонных закупках "Спецтехноэкспорта" за один год. В частности, речь идет о закупке примерно 80 тысяч 120-мм боеприпасов по завышенной цене.

Об этом сообщают журналисты издания "Украинская правда" в четверг, 3 октября.

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Переплаты на оборонных закупках

В 2023 году оборонное предприятие, подчиняющееся Главному управлению разведки Министерства обороны, заключило контракт на поставку примерно 80 тысяч 120-мм боеприпасов по цене 28 тысяч 658 гривен (680 евро за единицу).

Эта сделка стала самой дорогой из всех контрактов, заключенных с начала полномасштабного вторжения, поскольку рыночная стоимость одного выстрела колеблется в диапазоне 530-560 евро.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Министерство обороны инициировало аудит деятельности "Спецтехноэкспорта", но в ходе проверки возникли задержки в предоставлении информации.

"Сейчас нет данных о непосредственном влиянии руководителя ГУР на решение проблемных вопросов компании, как и сведений о каких-либо препятствиях или вмешательствах со стороны Кирилла Буданова. В то же время существуют сложности в сотрудничестве между аудиторскими службами Минобороны и ГУР МО", — прокомментировал Умеров.

Напомним, недавно Рустем Умеров сообщил, как в Украине будут делать реформу системы закупки питания для армии. Также Министерство обороны разработает технические спецификации новых штанов с наколенниками, итогов и бейсболок по запросу военных.