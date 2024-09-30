Закупівля на Прозоро на 2 млн грн — у Запоріжжі планують прибрати сміттєзвалища

У Запоріжжі виділяють понад 2 млн грн на ліквідацію сміттєзвалища
У прифронтовому Запоріжжі з місцевого бюджету планують виділити понад 2 млн гривень на послуги благоустрою, а саме на ліквідацію сміттєзвалищ в одному з районів.
Така інформація з’явилася на платформі Рrozorro.
Сміттєзвалища в Запоріжжі
"Закупівлю послуги з благоустрою населених пунктів: ліквідація стихійних звалищ необхідно провести з метою попередження негативного впливу на довкілля та ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих сміттєзвалищ на території Дніпровського району", — йдеться в обґрунтуванні закупівлі.
Джерелом фінансування закупівлі зазначений місцевий бюджет. За даними Запорізької міської ради, цей бюджет дозволить утилізувати 927,2 тонни звалищ сміття.
В описі закупівлі зазначено, що таке рішення ухвалене на вимогу Державної екологічної інспекції Південного округу. За даними комісії, необхідно утилізувати сміття на кількох звалищах:
- поблизу вул.Воїнової та річки Верхня Хортиця,
- по вул. Зачиняєва, 150,
- в урочищі Вирва.
Додамо, що на сайті Держекоінспекції Південного округу дуже багато новин про виявлення сміттєзвалищ у місті Запоріжжя.
Нагадаємо, що Росія регулярно атакує Запоріжжя. У вересні 2024 року майже щодня місто потерпає від ворожих ударів, пошкоджено будинки, цивільні зазнали поранень.
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