Закупівля на Прозоро на 2 млн грн — у Запоріжжі планують прибрати сміттєзвалища

Ліквідація сміття в Запоріжжі. Фото: Держекоінспекція

У прифронтовому Запоріжжі з місцевого бюджету планують виділити понад 2 млн гривень на послуги благоустрою, а саме на ліквідацію сміттєзвалищ в одному з районів.

Така інформація з’явилася на платформі Рrozorro.

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Сміттєзвалища в Запоріжжі

"Закупівлю послуги з благоустрою населених пунктів: ліквідація стихійних звалищ необхідно провести з метою попередження негативного впливу на довкілля та ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих сміттєзвалищ на території Дніпровського району", — йдеться в обґрунтуванні закупівлі.

Закупівля послуг з благоустрою. Фото: скриншот

Джерелом фінансування закупівлі зазначений місцевий бюджет. За даними Запорізької міської ради, цей бюджет дозволить утилізувати 927,2 тонни звалищ сміття.

В описі закупівлі зазначено, що таке рішення ухвалене на вимогу Державної екологічної інспекції Південного округу. За даними комісії, необхідно утилізувати сміття на кількох звалищах:

поблизу вул.Воїнової та річки Верхня Хортиця,

по вул. Зачиняєва, 150,

в урочищі Вирва.

Сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: з відкритих джерел

Сміттєзвалище в Запоріжжі. Фото: з відкритих джерел

Додамо, що на сайті Держекоінспекції Південного округу дуже багато новин про виявлення сміттєзвалищ у місті Запоріжжя.

Запити в Держекоінспекцію щодо сміття в Запоріжжі. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія регулярно атакує Запоріжжя. У вересні 2024 року майже щодня місто потерпає від ворожих ударів, пошкоджено будинки, цивільні зазнали поранень.