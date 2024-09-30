Закупка на Прозоро на 2 млн грн — в Запорожье планируют убрать свалки

Ликвидация мусора в Запорожье. Фото: Госэкоинспекция

В прифронтовом Запорожье из местного бюджета планируют выделить более 2 млн гривен на услуги благоустройства, а именно на ликвидацию свалок в одном из районов.

Такая информация появилась на платформе Рrozorro.

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"Закупку услуги по благоустройству населенных пунктов: ликвидацию стихийных свалок необходимо провести с целью предупреждения негативного влияния на окружающую среду и ликвидацию несанкционированных и неконтролируемых свалок на территории Днепровского района", — говорится в обосновании закупки.

Закупка услуг по благоустройству. Фото: скриншот

Источником финансирования закупки указан местный бюджет. По данным Запорожского городского совета, этот бюджет позволит утилизировать 927,2 тонны свалок мусора.

В описании закупки указано, что такое решение принято по требованию Государственной экологической инспекции Южного округа. По данным комиссии, необходимо утилизировать мусор на нескольких свалках:

вблизи ул. Воиновой и реки Верхняя Хортица,

по ул. Зачиняева, 150,

в урочище Вырва.

Мусорная свалка в Запорожье. Фото: из открытых источников

Мусорная свалка в Запорожье. Фото: из открытых источников

Добавим, что на сайте Госэкоинспекции Южного округа очень много новостей об обнаружении свалок в городе Запорожье.

Запросы в Госэкоинспекцию по мусору в Запорожье. Фото: скриншот

Напомним, что Россия регулярно атакует Запорожье. В сентябре 2024 года почти ежедневно город страдает от вражеских ударов, повреждены дома, гражданские лица получили ранения.