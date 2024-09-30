Закупка на Прозоро на 2 млн грн — в Запорожье планируют убрать свалки

В Запорожье выделяют более 2 млн грн на ликвидацию свалки
В прифронтовом Запорожье из местного бюджета планируют выделить более 2 млн гривен на услуги благоустройства, а именно на ликвидацию свалок в одном из районов.
Такая информация появилась на платформе Рrozorro.
Стихийные свалки в Запорожье
"Закупку услуги по благоустройству населенных пунктов: ликвидацию стихийных свалок необходимо провести с целью предупреждения негативного влияния на окружающую среду и ликвидацию несанкционированных и неконтролируемых свалок на территории Днепровского района", — говорится в обосновании закупки.
Источником финансирования закупки указан местный бюджет. По данным Запорожского городского совета, этот бюджет позволит утилизировать 927,2 тонны свалок мусора.
В описании закупки указано, что такое решение принято по требованию Государственной экологической инспекции Южного округа. По данным комиссии, необходимо утилизировать мусор на нескольких свалках:
- вблизи ул. Воиновой и реки Верхняя Хортица,
- по ул. Зачиняева, 150,
- в урочище Вырва.
Добавим, что на сайте Госэкоинспекции Южного округа очень много новостей об обнаружении свалок в городе Запорожье.
Напомним, что Россия регулярно атакует Запорожье. В сентябре 2024 года почти ежедневно город страдает от вражеских ударов, повреждены дома, гражданские лица получили ранения.
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