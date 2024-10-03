Держава переплатила понад 200 млн євро за рік на закупівлях боєприпасів — розслідування

Боєприпаси. Ілюстративне фото: Укроборонпром

Держава переплатила понад 200 млн євро на оборонних закупівлях "Спецтехноекспорту" за один рік. Зокрема йдеться про закупівлю приблизно 80 тисяч 120-мм боєприпасів за завищеною ціною.

Про це повідомляють журналісти видання Українська правда у четвер, 3 жовтня.

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Переплати на оборонних закупівлях

У 2023 році оборонне підприємство, яке підпорядковується Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, уклало контракт на постачання приблизно 80 тисяч 120-мм боєприпасів за ціною 28 тисяч 658 гривень (680 євро за одиницю).

Ця угода стала найдорожчою з усіх контрактів, укладених з початку повномасштабного вторгнення, оскільки ринкова вартість одного пострілу коливається в діапазоні 530-560 євро.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони ініціювало аудит діяльності "Спецтехноекспорту", але під час перевірки виникли затримки у наданні інформації.

"Наразі немає даних про безпосередній вплив керівника ГУР на вирішення проблемних питань компанії, як і відомостей про будь-які перешкоди чи втручання з боку Кирила Буданова. Водночас існують складнощі у співпраці між аудиторськими службами Міноборони та ГУР МО", — прокоментував Умєров.

Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров повідомив, як в Україні робитимуть реформу системи закупівлі харчування для армії. Також Міністерство оборони розробить технічні специфікації нових штанів з наколінниками, підсумків та бейсболок на запит військових.