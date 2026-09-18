Бюджет Украины: какие расходы сейчас финансируются и где наблюдается пауза

Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: ВРУ/Telegram

В Украине в настоящее время финансируются военные и социальные расходы, а остальные расходы приостановлены. Дополнительные средства могут поступить от международных партнеров в октябре. Часть финансирования также планируется привлечь благодаря законопроектам, принятым Верховной Радой.

Об этом народный депутат от фракции "Слуги народа" и член аграрного комитета Дмитрий Соломчук рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Какие расходы сейчас финансируются

Дмитрий Соломчук отметил, что в настоящее время средства направляются на военные и социальные статьи расходов, тогда как остальные расходы остаются без финансирования.

"На сегодняшний день финансируются военные и социальные статьи, все остальное пока на паузе", — пояснил нардеп.

По словам Соломчука, сложная ситуация с бюджетом связана с российскими ударами и уничтожением украинского бизнеса. Из-за этого сокращаются бюджетные поступления.

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Соломчук ожидает, что дополнительные средства могут поступить от международных партнеров в октябре.

Часть необходимого финансирования также планируется привлечь благодаря законопроектам, которые уже приняла Верховная Рада.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о значительном дефиците финансирования в Украине. По его словам, дополнительные средства нужны, в частности, для развития дронов-перехватчиков.

Новини.LIVE также писали, что Украина получила очередной транш в размере 3,3 млрд евро от Европейского Союза. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности на закупку ракет и дронов. Финансирование поступило в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan.