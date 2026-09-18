Бюджет України: які видатки зараз фінансують і де пауза

Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: ВРУ/Telegram

В Україні наразі фінансують військові та соціальні видатки, а решту витрат поставили на паузу. Додаткові кошти можуть надійти від міжнародних партнерів у жовтні. Частину фінансування також планують залучити завдяки ухваленим Верховною Радою законопроєктам.

Про це народний депутат від фракції "Слуги народу" та член аграрного комітету Дмитро Соломчук розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Які видатки зараз фінансують

Дмитро Соломчук зазначив, що наразі кошти спрямовують на військові та соціальні статті, тоді як інші видатки залишаються без фінансування.

"На сьогоднішній день фінансуються військові, соціальні статті, все інше поки що на паузі", — пояснив нардеп.

За словами Соломчука, складна ситуація з бюджетом пов’язана з російськими ударами та знищенням українського бізнесу. Через це скорочуються бюджетні надходження.

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Соломчук очікує, що додаткові кошти можуть надійти від міжнародних партнерів у жовтні.

Частину необхідного фінансування також планують залучити завдяки законопроєктам, які вже ухвалила Верховна Рада.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив про значний дефіцит фінансування в Україні. За його словами, додаткові кошти потрібні, зокрема, для розвитку дронів-перехоплювачів.

Новини.LIVE також писали, що Україна отримала черговий транш у розмірі 3,3 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Фінансування надійшло в межах кредитної програми Ukraine Support Loan.