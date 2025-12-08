Видео
Депутат способствовал оккупации Крыма — что решил суд

Депутат способствовал оккупации Крыма — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 03:32
Депутат из Крыма предал Украину — как его наказал суд
Судейский молоток. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым VI созыва признали виновным в государственной измене. Заочно его приговорили к заключению.

Об этом 24 ноября сообщили в Прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Детали дела

По данным следствия, в 2014 году гражданин Украины поддержал постановление "О проведении общекрымского референдума". Также он отдал голос за постановление "О декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя", которое предусматривало вхождение Крыма в состав РФ.

Депутат, которого осудили за государственную измену
Депутат, которого признали виновным в государственной измене. Фото: Прокуратура Украины

Верховная Рада Украины приняла постановление о прекращении полномочий депутатов представительного органа автономии. Несмотря на это, фигурант поддержал принятие постановлений "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым".

Кроме того, в апреле 2014 года обвиняемый принял участие во внеочередном заседании оккупационного Государственного Совета Республики Крым и проголосовал за "Конституцию Республики Крым".

Решение суда

Экс-депутату назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Также у него конфискуют имущество.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО. Фигурант тоже попал в санкционный список. К тому же в суде в отношении него рассматривают еще один акт: о коллаборационистской деятельности.

Напомним, на Полтавщине будут судить мужчину, который 13 лет назад изнасиловал двух малолетних. Ему грозит до 15 лет заключения.

Также мы сообщали, что уроженец Луганщины поджег в Киеве три машины, которые принадлежали военнослужащим. Его приговорили к пяти годам заключения.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
