Депутат из Крыма предал Украину — как его наказал суд

Экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым VI созыва признали виновным в государственной измене. Заочно его приговорили к заключению.

Об этом 24 ноября сообщили в Прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Детали дела

По данным следствия, в 2014 году гражданин Украины поддержал постановление "О проведении общекрымского референдума". Также он отдал голос за постановление "О декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя", которое предусматривало вхождение Крыма в состав РФ.

Верховная Рада Украины приняла постановление о прекращении полномочий депутатов представительного органа автономии. Несмотря на это, фигурант поддержал принятие постановлений "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым".

Кроме того, в апреле 2014 года обвиняемый принял участие во внеочередном заседании оккупационного Государственного Совета Республики Крым и проголосовал за "Конституцию Республики Крым".

Решение суда

Экс-депутату назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Также у него конфискуют имущество.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО. Фигурант тоже попал в санкционный список. К тому же в суде в отношении него рассматривают еще один акт: о коллаборационистской деятельности.

