Депутат із Криму зрадив Україну — як його покарав суд

Ексдепутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання визнали винним у державній зраді. Заочно його засудили до ув'язнення.

Про це 24 листопада повідомили у Прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Деталі справи

За даними слідства, у 2014 році громадянин України підтримав постанову "Про проведення загальнокримського референдуму". Також він віддав голос за постанову "Про декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", яка передбачала входження Криму до складу РФ.

Верховна Рада України ухвалила постанову про припинення повноважень депутатів представницького органу автономії. Попри це, фігурант підтримав ухвалення постанов "Про незалежність Криму" та "Про правонаступництво Республіки Крим".

Крім того, у квітні 2014 року обвинувачений узяв участь у позачерговому засіданні окупаційної Державної Ради Республіки Крим і проголосував за "Конституцію Республіки Крим".

Рішення суду

Ексдепутату призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Також у нього конфіскують майно.

Раніше президент України Володимир Зеленський увів у дію санції РНБО. Фігурант теж потрапив до санкційного списку. До того ж у суді відносно нього розглядають ще один акт: про колабораційну діяльність.

