Венгрия активно раздает паспорта украинцам — что известно

Депутат назвал, сколько паспортов Венгрия раздала украинцам
Депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер рассказал, сколько паспортов раздала Венгрия для украинцев. По его словам, речь идет о более 200 тысячах.
Об этом Роланд Цебер сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 ноября.
Паспорта Венгрии для украинцев
Цебер отметил, что Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины, предоставляя паспорта "новым гражданам". В то же время Будапешт требует знания языка от тех, кто стремится получить документ.
"Но основным условием получения венгерского гражданства является знание венгерского языка. Так вот почему, будучи украинцем, проживая, учась, работая в Украине, не надо знать украинский язык?" — подчеркнул депутат Закарпатского областного совета.
По его словам, знание украинского языка — это базовое условие жизни в Украине. Он говорит, что это ограничение, а норма цивилизованного государства.
"Пусть знают хоть десять языков, мы только будем аплодировать, потому что это гораздо лучше, чем знать один язык", — добавил Цебер.
Напомним, США согласились на отсрочку санкций против Будапешта, что дает Венгрии возможность и в дальнейшем покупать российскую нефть и газ.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан провел встречу с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсудили войну в Украине.
Читайте Новини.LIVE!