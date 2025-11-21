Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Депутат назвал, сколько паспортов Венгрия раздала украинцам

Депутат назвал, сколько паспортов Венгрия раздала украинцам

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 14:52
обновлено: 15:22
Венгрия активно раздает паспорта украинцам — что известно
Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер рассказал, сколько паспортов раздала Венгрия для украинцев. По его словам, речь идет о более 200 тысячах.

Об этом Роланд Цебер сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 ноября.

Реклама
Читайте также:

Паспорта Венгрии для украинцев

Цебер отметил, что Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины, предоставляя паспорта "новым гражданам". В то же время Будапешт требует знания языка от тех, кто стремится получить документ.

"Но основным условием получения венгерского гражданства является знание венгерского языка. Так вот почему, будучи украинцем, проживая, учась, работая в Украине, не надо знать украинский язык?" — подчеркнул депутат Закарпатского областного совета.

По его словам, знание украинского языка — это базовое условие жизни в Украине. Он говорит, что это ограничение, а норма цивилизованного государства.

"Пусть знают хоть десять языков, мы только будем аплодировать, потому что это гораздо лучше, чем знать один язык", — добавил Цебер.

Напомним, США согласились на отсрочку санкций против Будапешта, что дает Венгрии возможность и в дальнейшем покупать российскую нефть и газ.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан провел встречу с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсудили войну в Украине.

украинцы Венгрия Украина местные депутаты паспорта
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации