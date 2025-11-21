Венгрия активно раздает паспорта украинцам — что известно

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер рассказал, сколько паспортов раздала Венгрия для украинцев. По его словам, речь идет о более 200 тысячах.

Об этом Роланд Цебер сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 ноября.

Паспорта Венгрии для украинцев

Цебер отметил, что Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины, предоставляя паспорта "новым гражданам". В то же время Будапешт требует знания языка от тех, кто стремится получить документ.

"Но основным условием получения венгерского гражданства является знание венгерского языка. Так вот почему, будучи украинцем, проживая, учась, работая в Украине, не надо знать украинский язык?" — подчеркнул депутат Закарпатского областного совета.

По его словам, знание украинского языка — это базовое условие жизни в Украине. Он говорит, что это ограничение, а норма цивилизованного государства.

"Пусть знают хоть десять языков, мы только будем аплодировать, потому что это гораздо лучше, чем знать один язык", — добавил Цебер.

Напомним, США согласились на отсрочку санкций против Будапешта, что дает Венгрии возможность и в дальнейшем покупать российскую нефть и газ.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан провел встречу с лидером США Дональдом Трампом. Стороны обсудили войну в Украине.