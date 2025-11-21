Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Депутат назвав, скільки паспортів Угорщина роздала українцям

Депутат назвав, скільки паспортів Угорщина роздала українцям

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 14:52
Оновлено: 15:22
Угорщина активно роздає паспорти українцям — що відомо
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер розповів, скільки паспортів роздала Угорщина для українців. За його словами, йдеться про понад 200 тисяч.

Про це Роланд Цебер сказав в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 21 листопада.

Реклама
Читайте також:

Паспорти Угорщини для українців

Цебер зауважив, що Угорщина втручається у внутрішні справи України, надаючи паспорти "новим громадянам". Водночас Будапешт вимагає знання мови від тих, хто прагне отримати документ.

"Але основною умовою отримання угорського громадянства є знання угорської мови. Так от чому, будучи українцем, проживаючи, навчаючись, працюючи в Україні, не треба знати українську мову?" — наголосив депутат Закарпатської обласної ради.

За його словами, знання української мови — це базова умова життя в Україні. Він каже, що це обмеження, а норма цивілізованої держави. 

"Нехай знають хоч десять мов, ми тільки будемо аплодувати, тому що це набагато краще, ніж знати одну мову", — додав Цебер.

Нагадаємо, США погодилися на відтермінування санкцій проти Будапешта, що дає Угорщині можливість і надалі купувати російську нафту та газ.

Раніше угорський премʼєр Віктор Орбан провів зустріч з лідером США Дональдом Трампом. Сторони обговорив війну в Україну.

українці Угорщина Україна місцеві депутати паспорти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації