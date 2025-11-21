Угорщина активно роздає паспорти українцям — що відомо

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер розповів, скільки паспортів роздала Угорщина для українців. За його словами, йдеться про понад 200 тисяч.

Про це Роланд Цебер сказав в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 21 листопада.

Реклама

Читайте також:

Паспорти Угорщини для українців

Цебер зауважив, що Угорщина втручається у внутрішні справи України, надаючи паспорти "новим громадянам". Водночас Будапешт вимагає знання мови від тих, хто прагне отримати документ.

"Але основною умовою отримання угорського громадянства є знання угорської мови. Так от чому, будучи українцем, проживаючи, навчаючись, працюючи в Україні, не треба знати українську мову?" — наголосив депутат Закарпатської обласної ради.

За його словами, знання української мови — це базова умова життя в Україні. Він каже, що це обмеження, а норма цивілізованої держави.

"Нехай знають хоч десять мов, ми тільки будемо аплодувати, тому що це набагато краще, ніж знати одну мову", — додав Цебер.

Нагадаємо, США погодилися на відтермінування санкцій проти Будапешта, що дає Угорщині можливість і надалі купувати російську нафту та газ.

Раніше угорський премʼєр Віктор Орбан провів зустріч з лідером США Дональдом Трампом. Сторони обговорив війну в Україну.