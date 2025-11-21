Угорщина активно роздає паспорти українцям — що відомо

Депутат назвав, скільки паспортів Угорщина роздала українцям
Депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер розповів, скільки паспортів роздала Угорщина для українців. За його словами, йдеться про понад 200 тисяч.
Про це Роланд Цебер сказав в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 21 листопада.
Паспорти Угорщини для українців
Цебер зауважив, що Угорщина втручається у внутрішні справи України, надаючи паспорти "новим громадянам". Водночас Будапешт вимагає знання мови від тих, хто прагне отримати документ.
"Але основною умовою отримання угорського громадянства є знання угорської мови. Так от чому, будучи українцем, проживаючи, навчаючись, працюючи в Україні, не треба знати українську мову?" — наголосив депутат Закарпатської обласної ради.
За його словами, знання української мови — це базова умова життя в Україні. Він каже, що це обмеження, а норма цивілізованої держави.
"Нехай знають хоч десять мов, ми тільки будемо аплодувати, тому що це набагато краще, ніж знати одну мову", — додав Цебер.
Нагадаємо, США погодилися на відтермінування санкцій проти Будапешта, що дає Угорщині можливість і надалі купувати російську нафту та газ.
Раніше угорський премʼєр Віктор Орбан провів зустріч з лідером США Дональдом Трампом. Сторони обговорив війну в Україну.
