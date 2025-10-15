Денис Шмыгаль празднует 50-летие — рекордное премьерство и политическая карьера

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Офис Президента Украины

Сегодня, 15 октября, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю исполняется 50 лет. За пять лет работы он уже установил исторический рекорд — самое долгое пребывание на посту главы правительства во времена независимости. С марта 2020 года и до середины июля 2025-го Шмыгаль возглавлял Кабинет Министров Украины, а сейчас занимает должность министра обороны.

Новини.LIVE расскажет о карьерном пути Дениса Шмыгаля.

От Львова до Кабмина: история карьеры Дениса Шмыгаля

Родился Денис Анатольевич Шмыгаль 15 октября 1975 года во Львове. Детство и юность прошли в эпоху перемен — распада СССР и рождения независимой Украины. Высшее образование он получил в Государственном университете "Львовская политехника" по специальности "менеджмент в производственной сфере (машиностроение)", получив диплом инженера-экономиста. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по экономическим наукам.

Его трудовой путь начался еще в 1990-х годах. В течение 1995-2009 годов Шмыгаль занимал руководящие и финансовые должности на львовских предприятиях, среди которых АК "Электронбанк", ОАО "Львовский автобусный завод" и ООО "ЛА ДИС". Впоследствии стал директором по развитию на "Львовском автобусном заводе", а затем возглавил ООО "Росанинвест".

В 2009 году он перешел в государственный сектор, где возглавил управление экономики Львовской ОГА. Позже руководил Институтом регионального развития, а с 2012 по 2013 год был директором департамента экономического развития областной администрации.

В 2014 году Шмыгаль попробовал себя в политике — баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 121-му округу на Львовщине, однако безуспешно. Через год принял участие в выборах во Львовский облсовет от партии "Народный контроль". В этот период он также занимал должность заместителя начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

После Революции достоинства Шмыгаль вернулся в бизнес. В 2015-2017 годах работал вице-президентом и генеральным директором ООО ТВК "Львовхолод", а в 2017-2019 годах - заместителем генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго" и директором Бурштынской ТЭС.

Настоящий политический взлет состоялся в 2019 году, когда президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Уже через полгода, в феврале 2020-го, Шмыгаль стал вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий, а с 4 марта 2020 года возглавил правительство, сменив на посту Алексея Гончарука.

Премьерство Шмыгаля пришлось на чрезвычайно сложные времена — пандемию COVID-19, экономический кризис и начало полномасштабного вторжения в 2022 году. Ему удалось обеспечить стабильность работы правительства, запустить программу вакцинации, поддержать экономику и продолжить реформы, в частности в направлении евроинтеграции, диджитализации и децентрализации.

После 16 июля 2025 года, когда он покинул пост премьера, Дениса Шмыгаля назначили министром обороны Украины.

