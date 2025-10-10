Шмыгаль утвердил порядок реинтеграции военных после плена

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: минобороны Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал приказ, который определяет порядок реинтеграции украинских защитников после возвращения из плена. Документ предусматривает комплексную систему поддержки, направленную на физическое, психологическое и социальное восстановление военных.

Об этом он написал в Telegram в пятницу, 10 октября.

Новый этап заботы о военных

По словам Шмыгаля, государство берет на себя ответственность за полную адаптацию бывших пленных, чтобы помочь им вернуться к мирной жизни и службе.

"Речь идет о восстановлении здоровья, социальной адаптации, помощи в общении с близкими и постоянном сопровождении специалистов, которые знают, как работать с людьми, прошедшими через плен", — подчеркнул он.

Реинтеграция предусматривает три этапа:

Первый — подготовительный: еще до освобождения формируется команда психологов, социальных работников и дебриферов, которые готовятся к работе с конкретными людьми.

Второй — основной, во время которого защитники получают медицинскую помощь, психологическую поддержку, проводится фиксация фактов пыток и восстановление документов.

Третий — дополнительный, включающий длительное лечение и реабилитацию в специализированных учреждениях при необходимости.

После возвращения в воинскую часть защитники еще в течение года будут оставаться под наблюдением специалистов. Особое внимание уделяется уважению достоинства каждого, конфиденциальности, добровольному участию в мероприятиях и недопущению повторной травматизации.

Как отметил премьер, этот комплекс мероприятий является проявлением заботы и ответственности государства перед теми, кто пережил плен и заслуживает полноценного восстановления.

