Головна Новини дня Шмигаль затвердив порядок реінтеграції військових після полону

Шмигаль затвердив порядок реінтеграції військових після полону

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:46
Шмигаль затвердив порядок реінтеграції військових після полону
Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: міноборони України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав наказ, який визначає порядок реінтеграції українських захисників після повернення з полону. Документ передбачає комплексну систему підтримки, спрямовану на фізичне, психологічне та соціальне відновлення військових.

Про це він написав у Telegram у п'ятницю, 10 жовтня.

Новий етап турботи про військових

За словами Шмигаля, держава бере на себе відповідальність за повну адаптацію колишніх полонених, аби допомогти їм повернутися до мирного життя та служби.

"Йдеться про відновлення здоров’я, соціальну адаптацію, допомогу у спілкуванні з близькими та постійний супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон", — наголосив він.

Реінтеграція передбачає три етапи:

  • Перший — підготовчий: ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів, які готуються до роботи з конкретними людьми.
  • Другий — основний, під час якого захисники отримують медичну допомогу, психологічну підтримку, проводиться фіксація фактів катувань та відновлення документів.
  • Третій — додатковий, що включає тривале лікування та реабілітацію у спеціалізованих закладах за потреби.

Після повернення до військової частини захисники ще протягом року залишатимуться під наглядом фахівців. Особлива увага приділяється повазі до гідності кожного, конфіденційності, добровільній участі у заходах та недопущенню повторної травматизації.

Як зазначив прем’єр, цей комплекс заходів є проявом турботи й відповідальності держави перед тими, хто пережив полон і заслуговує на повноцінне відновлення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у деяких випадках відстрочку від мобілізації родичі зниклого безвісти військовослужбовця не можуть отримати без рішення суду.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме вважається зниклим безвісти під час війни.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
